Министерство финансов 11 ноября 2025 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 9,1 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Минфин разместил ОВГЗ на 9,1 миллиарда. Какие облигации выбирают инвесторы
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Что предлагали инвестору
Больше всего средств привлечено от продажи облигаций сроком на 2,5 года под 17,5% годовых — 5,1 млрд грн.
Более короткие выпуски на 1,1 года (16,35%) и 1,7 года (17,1%) обеспечили еще 2,4 млрд грн и 309 млн грн; более длинные — на 3,1 года под 17,8% — принесли 1,3 млрд грн.
С начала 2025 года Минфин уже привлек 486,8 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — более 1,92 трлн грн.
Читайте также: Инвестиции украинцев в ОВГЗ достигли исторического максимума
Привлечение средств в октябре
В октябре Министерство финансов привлекло в госбюджет 64,7 млрд грн в эквиваленте из-за размещения облигаций:
- Гривневые облигации: 49,9 млрд грн (средневзвешенная доходность 16,5% годовых).
- Валютные облигации: $355 млн (доходность 4,06% годовых).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии