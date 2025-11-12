Минфин разместил ОВГЗ на 9,1 миллиарда. Какие облигации выбирают инвесторы

Министерство финансов 11 ноября 2025 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 9,1 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Что предлагали инвестору

Больше всего средств привлечено от продажи облигаций сроком на 2,5 года под 17,5% годовых — 5,1 млрд грн.

Более короткие выпуски на 1,1 года (16,35%) и 1,7 года (17,1%) обеспечили еще 2,4 млрд грн и 309 млн грн; более длинные — на 3,1 года под 17,8% — принесли 1,3 млрд грн.

С начала 2025 года Минфин уже привлек 486,8 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — более 1,92 трлн грн.

Привлечение средств в октябре

В октябре Министерство финансов привлекло в госбюджет 64,7 млрд грн в эквиваленте из-за размещения облигаций: