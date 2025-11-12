Акции SoftBank обвалились из-за продажи доли Nvidia за $5,8 млрд

Акции японской технологической группы SoftBank Group Corp. в среду упали на 10% после того, как компания раскрыла информацию о полной продаже своего пакета акций производителя чипов Nvidia на сумму $5,8 миллиарда. Этот шаг, предпринятый для финансирования будущих ИИ-проектов, напугал инвесторов, которые и без того обеспокоены заоблачными оценками в секторе искусственного интеллекта. Несмотря на лучшие, чем ожидалось, квартальные результаты (благодаря доле в OpenAI), акции SoftBank закрылись на 3,5% ниже. Об этом сообщает Bloomberg 12 ноября.

Ставка на OpenAI вместо Nvidia

Решение SoftBank выйти из капитала Nvidia — самой дорогой компании в мире и главного бенефициара бума ИИ — совпало с усилением дебатов о том, не является ли рынок ИИ «пузырем». Инвесторы обеспокоены тем, что триллионные инвестиции со стороны техногигантов (Meta, Alphabet) могут не принести пропорциональной прибыли.

Инвесторы расценили этот шаг как выход SoftBank из стабильного, прибыльного актива ради рискованной ставки на OpenAI.

Финансирование для амбиций Масаёси Соны

Падение акций SoftBank происходит на фоне амбициозных планов основателя группы Масайоши Соны стать центральной фигурой в мировой ИИ-индустрии. Средства от продажи Nvidia нужны для финансирования ряда чрезвычайно дорогостоящих проектов, в частности:

Строительство дата-центров Stargate совместно с OpenAI и Oracle.

Разработка собственного ИИ-чипа совместно с дочерней компанией Arm Holdings.

Финансовый директор SoftBank Йошимицу Гото опроверг, что продажа связана с перспективами Nvidia или опасениями «пузыря». «SoftBank продал Nvidia, чтобы капитал можно было использовать для нашего финансирования», — заявил он во время отчета о прибылях.

История отношений с Nvidia

Это уже второй раз, когда SoftBank выходит из капитала Nvidia. В 2019 году компания продала свой предыдущий пакет акций, после чего их стоимость стремительно взлетела. SoftBank снова начал покупать небольшие доли в 2020 году — за два года до бума ChatGPT.

Именно это ралли, а также рост стоимости доли в OpenAI, поддержали финансовые показатели SoftBank. Компания сообщила о чистой прибыли в $16,2 миллиарда (¥2,5 трлн) во втором финансовом квартале. По словам Гото, стоимость только доли в OpenAI выросла на $14,6 миллиарда с момента инвестирования.