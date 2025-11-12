Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатит вкладчикам РВС Банка около 300 млн грн возмещения. Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.
ФГВФЛ заверил, что имеет достаточно средств на выплаты вкладчикам РВС Банка
Какую сумму получат вкладчики
Сумма гарантированного возмещения вкладчикам банка составляет около 300 млн. грн.
«Фонд имеет достаточно финансовых ресурсов для стопроцентного возмещения средств всем вкладчикам РВС Банка», — говорится в сообщении.
Когда начнут выплаты
Отмечается, что во время временной администрации Фонд начнет выплачивать возмещение средств физическим лицам и ФОП по договорам банковского вклада, срок действия которых истек до 4 ноября 2025 включительно, и по договорам банковского счета.
Фонд в любом случае начинает гарантированные выплаты не позднее 20 рабочих дней от введения временной администрации.
В Фонде напомнили, что во время действия военного положения и три месяца после его завершения действует полная гарантия по вкладам. Вкладчики получат возмещение в размере 100%, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 4 ноября 2025 года.
Предыстория
Как писал ранее Минфин, 4 ноября 2025 года Национальный банк Украины принял решение об отнесении АО «РВС БАНК» к категории неплатежеспособных. Уже 5 ноября Фонд гарантирования вкладов ввел в банк временную администрацию.
