ФГВФЛ заверил, что имеет достаточно средств на выплаты вкладчикам РВС Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатит вкладчикам РВС Банка около 300 млн грн возмещения. Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Какую сумму получат вкладчики

Сумма гарантированного возмещения вкладчикам банка составляет около 300 млн. грн.

«Фонд имеет достаточно финансовых ресурсов для стопроцентного возмещения средств всем вкладчикам РВС Банка», — говорится в сообщении.

Когда начнут выплаты

Отмечается, что во время временной администрации Фонд начнет выплачивать возмещение средств физическим лицам и ФОП по договорам банковского вклада, срок действия которых истек до 4 ноября 2025 включительно, и по договорам банковского счета.

Фонд в любом случае начинает гарантированные выплаты не позднее 20 рабочих дней от введения временной администрации.

Читайте также: «РВС Банк» может избежать ликвидации: Фонд гарантирования ищет инвестора