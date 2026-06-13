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13 июня 2026, 8:00 Читати українською

НБУ смягчил валютные ограничения для отдельных экспортных операций

Национальный банк пересмотрел предельные сроки расчетов для отдельных экспортных операций согласно полученным предложениям от правительства (распоряжение Кабинета Министров Украины от 21 июня 2024 г. № 573-р «О внесении изменений в распоряжение Кабинета Министров Украины от 13 февраля 2019 г. № 76 «), говорится в сообщении регулятора.

Национальный банк пересмотрел предельные сроки расчетов для отдельных экспортных операций согласно полученным предложениям от правительства (распоряжение Кабинета Министров Украины от 21 июня 2024 г. № 573-р «О внесении изменений в распоряжение Кабинета Министров Украины от 13 февраля 2019 г. № 76 «), говорится в сообщении регулятора.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто изменилосьНБУ увеличивает со 180 до 270 дней предельные сроки расчетов по некоторым операциям по экспорту труб и комплектующих к железнодорожному транспорту, осуществленных с 15 июня 2026 года.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что изменилось

НБУ увеличивает со 180 до 270 дней предельные сроки расчетов по некоторым операциям по экспорту труб и комплектующих к железнодорожному транспорту, осуществленных с 15 июня 2026 года.

Речь идет о товарах, классифицируемых по таким кодам согласно УКТ ВЭД: 7304, 7305, 7306, 8607.

Что это даст

Внесение соответствующих изменений соответствует реальным логистическим и производственным циклам и не создает риска для макрофинансовой стабильности.

Увеличение предельных сроков расчетов одновременно повысит гибкость украинских экспортеров в условиях длительных логистических циклов и сложных расчетов с иностранными контрагентами, позволит избежать сокращения экспорта промышленной продукции и сохранит валютные поступления.

В перспективе такие изменения будут способствовать росту экспорта и соответственно увеличению налоговых поступлений, восстановлению промышленности и занятости.

Указанные изменения приняты постановлением № 63, которое вступает в силу 13 июня 2026 года.

Напомним

С начала 2026 г. в соответствии с предложениями Кабинета Министров Украины Национальный банк расширил предельные сроки расчетов по операциям по экспорту сельскохозяйственной и специализированной техники, осуществленных с 01 марта 2026 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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