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13 июня 2026, 8:15 Читати українською

Реформа «упрощенки» и повышение тарифов: что Украина должна изменить для МВФ

Украина должна усилить мобилизацию бюджетных доходов, реформировать налоговое администрирование, ограничить злоупотребление упрощенной налогооблагаемой системой и подготовить постепенную либерализацию энергетического рынка. Такие шаги предусмотрены среди ключевых условий программы с МВФ, в частности, для выполнения структурных маяков и наверстования реформ, которые были реализованы с задержкой, пишет заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Украина должна усилить мобилизацию бюджетных доходов, реформировать налоговое администрирование, ограничить злоупотребление упрощенной налогооблагаемой системой и подготовить постепенную либерализацию энергетического рынка.
Президент Украины Владимир Зеленский и Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева

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Краткий перечень ключевых реформ и изменений

Налоговая политика и финансы (мобилизация доходов):

  • Контроль расходов: Избегать перерасхода бюджета, мобилизовать дополнительные внутренние доходы и искать потенциальные сбережения.

  • Налоги на посылки: Отмена таможенного освобождения от НДС для посылок (для закрытия лазейок и ограничения несущественного импорта).
  • Международное налогообложение: Ввести меры по борьбе с международным трансфертным ценообразованием и налоговым арбитражем компаний.
  • Реформа «упрощенки»: Умерить злоупотребление упрощенным налоговым режимом (ввести правила против искусственного разделения бизнеса и замаскированного трудоустройства под видом ФОП).
  • Модернизация администрирования: Оптимизировать налоговую систему, снизить расходы для честных налогоплательщиков и усилить контроль на основе рисков
  • Реформа органов контроля: Обеспечить институциональные изменения в Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Государственной таможенной службе для эффективной борьбы с уклонением от налогов.

Читайте: МВФ согласовал выделение Украине транша без выполнения одного из условий программы — Bloomberg

Энергетический сектор

  • Рыночные тарифы: Подготовить дорожную карту для постепенной либерализации энергетического рынка и ухода от текущей системы заниженных коммунальных тарифов (PSO), которая истощает госкомпанию.
  • Социальная поддержка: создать эффективные механизмы защиты и субсидий для уязвимых домохозяйств при повышении тарифов.
  • Независимость регулятора: Усилить целостность и независимость НКРЭКУ.

Антикоррупция и государственное управление

  • Декларирование: Продолжить укрепление системы декларирования активов с применением рискоориентированного подхода.
  • Госпредприятия и госбанки: ускорить реформу корпоративного управления (проводить прозрачные назначения руководителей на основе заслуг, усилить роль независимых наблюдательных советов, повысить подотчетность).

График выполнения

Выполнить дополнительные политические обязательства и догнать пересмотренные сроки реформ (структурных маяков) за первый квартал, которые были пропущены или реализованы с задержкой.

Программа EFF

Новая четырехлетняя программа EFF на $8,1 млрд была утверждена в конце февраля 2026 года, а первый транш на $1,5 млрд. Украина получила в марте.

Программа EFF предусматривает предоставление Украине четырех траншей в 2026 году на общую сумму $3,83 млрд. В частности, в июне и сентябре страна должна получить по $686 млн, а в декабре — $960 млн.

В 2027 году запланировано два транша — в июне и декабре по $880 млн каждый.

В 2028 году также предусмотрено два транша: $440 млн в июне и $470 млн в декабре.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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EconomistPetya
EconomistPetya
13 июня 2026, 8:59
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Это единственные верные решения по время войны для обеспечения защиты нашей государственности и Европы от орков и ванек-встанек. Только так мы станем полноценным членом ЕС и НАТО под руководством Президента Зеленского, благослови его Господь, что дал нам в такие тяжелые времена такого Президента.
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