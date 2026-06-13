Реформа «упрощенки» и повышение тарифов: что Украина должна изменить для МВФ

Украина должна усилить мобилизацию бюджетных доходов, реформировать налоговое администрирование, ограничить злоупотребление упрощенной налогооблагаемой системой и подготовить постепенную либерализацию энергетического рынка. Такие шаги предусмотрены среди ключевых условий программы с МВФ, в частности, для выполнения структурных маяков и наверстования реформ, которые были реализованы с задержкой, пишет заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

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Краткий перечень ключевых реформ и изменений

Налоговая политика и финансы (мобилизация доходов):

Контроль расходов: Избегать перерасхода бюджета, мобилизовать дополнительные внутренние доходы и искать потенциальные сбережения.

Налоги на посылки: Отмена таможенного освобождения от НДС для посылок (для закрытия лазейок и ограничения несущественного импорта).

Отмена таможенного освобождения от НДС для посылок (для закрытия лазейок и ограничения несущественного импорта). Международное налогообложение: Ввести меры по борьбе с международным трансфертным ценообразованием и налоговым арбитражем компаний.

Ввести меры по борьбе с международным трансфертным ценообразованием и налоговым арбитражем компаний. Реформа «упрощенки»: Умерить злоупотребление упрощенным налоговым режимом (ввести правила против искусственного разделения бизнеса и замаскированного трудоустройства под видом ФОП).

Умерить злоупотребление упрощенным налоговым режимом (ввести правила против искусственного разделения бизнеса и замаскированного трудоустройства под видом ФОП). Модернизация администрирования: Оптимизировать налоговую систему, снизить расходы для честных налогоплательщиков и усилить контроль на основе рисков

Оптимизировать налоговую систему, снизить расходы для честных налогоплательщиков и усилить контроль на основе рисков Реформа органов контроля: Обеспечить институциональные изменения в Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Государственной таможенной службе для эффективной борьбы с уклонением от налогов.

Читайте: МВФ согласовал выделение Украине транша без выполнения одного из условий программы — Bloomberg

Энергетический сектор

Рыночные тарифы: Подготовить дорожную карту для постепенной либерализации энергетического рынка и ухода от текущей системы заниженных коммунальных тарифов (PSO), которая истощает госкомпанию.

Подготовить дорожную карту для постепенной либерализации энергетического рынка и ухода от текущей системы заниженных коммунальных тарифов (PSO), которая истощает госкомпанию. Социальная поддержка: создать эффективные механизмы защиты и субсидий для уязвимых домохозяйств при повышении тарифов.

создать эффективные механизмы защиты и субсидий для уязвимых домохозяйств при повышении тарифов. Независимость регулятора: Усилить целостность и независимость НКРЭКУ.

Антикоррупция и государственное управление

Декларирование: Продолжить укрепление системы декларирования активов с применением рискоориентированного подхода.

Продолжить укрепление системы декларирования активов с применением рискоориентированного подхода. Госпредприятия и госбанки: ускорить реформу корпоративного управления (проводить прозрачные назначения руководителей на основе заслуг, усилить роль независимых наблюдательных советов, повысить подотчетность).

График выполнения

Выполнить дополнительные политические обязательства и догнать пересмотренные сроки реформ (структурных маяков) за первый квартал, которые были пропущены или реализованы с задержкой.

Программа EFF

Новая четырехлетняя программа EFF на $8,1 млрд была утверждена в конце февраля 2026 года, а первый транш на $1,5 млрд. Украина получила в марте.

Программа EFF предусматривает предоставление Украине четырех траншей в 2026 году на общую сумму $3,83 млрд. В частности, в июне и сентябре страна должна получить по $686 млн, а в декабре — $960 млн.

В 2027 году запланировано два транша — в июне и декабре по $880 млн каждый.

В 2028 году также предусмотрено два транша: $440 млн в июне и $470 млн в декабре.