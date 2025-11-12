НБУ запретил Порошенко право голоса за его почти 65% акций в Международном инвестиционном банке

Национальный банк запретил Петру Порошенко право голоса за его около 65% акций в Международном инвестиционном банке. Об этом сообщает регулятор.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Право голоса

«Применена мера влияния в виде временного, к устранению нарушения, запрета использования владельцу опосредованного существенного участия в АО «МИБ» Порошенко права голоса за 58 972 простыми именными акциями МИБ, что составляет 64,98292% уставного капитала этого акционерного общества акций ПАО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал», — говорится в нем.

Решение принято Комитетом по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры 20 октября.

Читайте: Нацкомиссия отказала инвестфонду Порошенко в продолжении работы

Деловая репутация Порошенко

Как писал «Минфин», Комитет по надзору и регулированию деятельности банков НБУ 28 апреля 2025 года признал деловую репутацию Петра Порошенко как владельца 64,98292% акций МИБ небезупречной из-за применения к нему санкций СНБО указом президента от 12 февраля 2025 года.

Ранее, 12 февраля Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против Порошенко.