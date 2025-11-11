Главное за вторник: конец шатдауна, прощальное письмо Баффета, валютный бум в Украине

Главные финансовые новости за вторник, 11 ноября.
Конец шатдауна: Сенат США одобрил законопроект
Сенат США в понедельник вечером одобрил законопроект, который разблокирует дополнительное финансирование и положит конец самому длительному в истории правительственному шатдауну. Сейчас документ направлен на рассмотрение в Палату представителей. Законопроект обеспечивает финансирование правительства до 30 января 2026 года и теперь будет направлен в Палату представителей на этой неделе, где республиканцы, имеющие большинство, уже сигнализировали о готовности его одобрить.
Пять советов Баффета из его прощального письма
Уоррен Баффет 10 ноября опубликовал письмо — последнее в должности гендиректора Berkshire Hathaway. В нем он сообщил, что планирует ускорить передачу состояния в фонды своих детей, но сохранит у себя «значительное количество акций» Berkshire Hathaway до тех пор, пока инвесторы не почувствуют того же доверия к новому гендиректору, которое он имеет. Свое послание Баффет завершил личными советами, которые назвал заключительными мыслями.
Валютный бум: украинцы за месяц выкупили $750 млн
Объемы покупки иностранной валюты населением Украины в октябре 2025 года превысили ее продажу на $0,75 млрд в долларовом эквиваленте, это почти вдвое больше показателя сентября этого года — $0,38 млрд, однако значительно меньше, чем $1,28 млрд в октябре прошлого года.
«РВС Банк» может избежать ликвидации: Фонд гарантирования ищет инвестора
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал открытый конкурс по привлечению инвесторов для вывода с рынка АО «РВС БАНК», который на прошлой неделе был признан неплатежеспособным. Вместо стандартной процедуры ликвидации, Фонд рассматривает возможность продажи банка или передачи его активов другому финансовому учреждению, что позволит минимизировать расходы государства.
НКЦБФР отказалась от роли регулятора крипторынка в Украине
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) официально заявила, что не будет претендовать на роль регулятора рынка виртуальных активов в Украине. Это решение связано с исключением НКЦБФР из действующей редакции законопроекта о виртуальных активах, где Комиссия больше не фигурирует в качестве ответственного органа.
SoftBank продал долю в Nvidia почти за $6 млрд. Зачем это компании
SoftBank в октябре продала все 32,1 млн акций Nvidia, принадлежащих ей, за $5,8 млрд, говорится в отчетности японской технологической компании. В то же время она отчиталась о более высокой, чем ожидалось, прибыли за второй квартал текущего финансового года.
