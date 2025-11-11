Главное за вторник: конец шатдауна, прощальное письмо Баффета, валютный бум в Украине

Конец шатдауна: Сенат США одобрил законопроект

Сенат США в понедельник вечером одобрил законопроект, который разблокирует дополнительное финансирование и положит конец самому длительному в истории правительственному шатдауну. Сейчас документ направлен на рассмотрение в Палату представителей. Законопроект обеспечивает финансирование правительства до 30 января 2026 года и теперь будет направлен в Палату представителей на этой неделе, где республиканцы, имеющие большинство, уже сигнализировали о готовности его одобрить.

