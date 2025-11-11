SoftBank продал долю в Nvidia почти за $6 млрд. Зачем это компании

SoftBank в октябре продал все принадлежащие ей 32,1 млн акций Nvidia за $5,8 млрд, говорится в отчетности японской технологической компании. Одновременно она отчиталась о более высокой, чем ожидалось, прибыли за второй квартал текущего финансового года.

Зачем SoftBank продала долю в Nvidia

К концу марта японская компания нарастила долю в Nvidia примерно до $3 млрд. Эта доля и прибыль Vision Fund, инвестфонда SoftBank, помогла холдингу нарастить чистую прибыль до $16,2 млрд во втором квартале 2025 финансового года, что значительно превзошло прогноз аналитиков, отмечает Bloomberg.

В июне основатель SoftBank Масаеси Сон заявил, что полностью посвятил себя сотрудничеству с OpenAI, разработавшей ChatGPT, поскольку хочет, чтобы японская компания оказалась в центре создания «искусственного суперинтеллекта», который будет решать интеллектуальные задачи лучше людей. SoftBank ожидает, что к концу декабря ее инвестиции в OpenAI составят $34,7 млрд.

Рыночная капитализация Nvidia

В конце октября рыночная капитализация Nvidia превысила $5 трлн, в результате производитель чипов стал первой компанией в истории, преодолевшей этот рубеж.

Капитализация выросла на фоне новостей о том, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят чипы Nvidia с искусственным интеллектом. В начале ноября Трамп сообщил, что топовые ИИ-чипы компании — Blackwell — не будут экспортироваться в другие страны.