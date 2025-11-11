Multi от Минфин
українська
11 ноября 2025, 9:15

Конец шатдауна: Сенат США одобрил законопроект

Сенат США в понедельник вечером одобрил законопроект, который разблокирует дополнительное финансирование и положит конец самому длительному в истории правительственному шатдауну. Теперь документ направлен на рассмотрение в Палату представителей. Об этом сообщает Reuters.

Сенат США в понедельник вечером одобрил законопроект, который разблокирует дополнительное финансирование и положит конец самому длительному в истории правительственному шатдауну.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Результат голосования

Сенат проголосовал за законопроект с результатом 60−40, что схоже с результатами пробного голосования в воскресенье вечером, когда восемь сенаторов-демократов согласились поддержать республиканский законопроект, направленный на прекращение шатдауна.

Законопроект обеспечивает финансирование правительства до 30 января 2026 года и теперь будет направлен в Палату представителей на этой неделе, где республиканцы, имеющие большинство, уже сигнализировали о готовности его одобрить.

Читайте также: Лед тронулся: Сенат США поддержал законопроект для прекращения шатдауна

После этого законопроект должен быть подписан президентом Дональдом Трампом.

Голосование в понедельник ознаменовало более конкретный прогресс в направлении завершения самого длительного в истории США правительственного шатдауна, который в понедельник вступил в свой 41-й день. Шатдаун вызвал масштабные сбои в работе государственных служб по всей стране.

Эти нарушения достигли пика в выходные, когда крупные аэропорты США начали резко сокращать количество рейсов из-за опасений по безопасности, вызванных нехваткой авиадиспетчеров и сотрудников Управления транспортной безопасности.

Шатдаун в США

Напомним, в Соединенных Штатах Америки с 1 октября продолжается приостановка работы правительства (шатдаун), что вызвано отсутствием утвержденного финансирования работы федеральных агентств на предстоящий период.

Этот шатдаун уже превысил 21-дневный шатдаун 1995−1996 годов, став вторым по продолжительности в истории страны.

Самый длинный правительственный паралич произошел в 2018—2019 годах и длился 35 дней. Однако нынешний шатдаун может побить и этот рекорд.

Ежедневные экономические потери США из-за приостановления деятельности правительства оцениваются в 15 миллиардов долларов.

При этом Сенат неоднократно пытался одобрить законопроекты, которые могли бы положить конец правительственному блокированию.

У федеральных агентств уже возникли многочисленные проблемы. В частности, из-за шатдауна Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA) отправило в неоплачиваемый отпуск 1400 сотрудников.

Общие убытки от шатдауна в США достигают 15 млрд долларов ежедневно.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
