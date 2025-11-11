Multi от Минфин
11 ноября 2025, 10:17 Читати українською

Валютный бум: украинцы за месяц выкупили $750 млн

Объемы покупки иностранной валюты населением Украины в октябре-2025 превысили ее продажу на $0,75 млрд в долларовом эквиваленте, это почти вдвое больше показателя сентября этого года — $0,38 млрд, однако значительно меньше, чем $1,28 млрд в октябре прошлого года. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Фото: depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменились объемы покупки

По сравнению с сентябрем покупка наличной валюты увеличилась на $361,9 млн — до $2 млрд 248,2 млн, в то время как продажи сократились на $2,2 млн — до $1 млрд 501,4 млн.

  • Доллары

Нацбанк уточнил, что непосредственно наличных долларов население купило в октябре на $162 млн больше, чем в сентябре — $1 млрд 458,8 млн, а продало на $8,3 млн больше — $1 млрд 126 млн.

При этом покупка населением наличных евро выросла в долларовом эквиваленте в октябре на $202,9 млн — до $724,6 млн, тогда как продажи уменьшились на $6,1 млн — до $314,1 млн.

Читайте также: Реальный спрос на валюту внутри страны стремительно растет — аналитик

Что касается операций клиентов банков с безналичной валютой, то в октябре по сравнению с сентябрем наблюдалось увеличение как покупки, так и продажи: покупка выросла на $530,2 млн — до $9 млрд 451,5 млн, тогда как продажи — на $337,2 млн, до $7 млрд 997 млн.

Операции между банками по сравнению с сентябрем в октябре выросли на $257 млн — до $6 млрд 904 млн.

Покупка безналичной валюты

По сравнению с октябрем 2024 года покупка безналичной валюты клиентами банков уменьшилась на $402,1 млн, тогда как продажи сократились на $445,9 млн. Вместе с тем сделки между банками выросли на $694 млн.

Спрос на валюту

Прошедшая неделя на валютном рынке отметилась рекордной активностью бизнеса: объемы как покупки, так и продажи валюты на межбанке достигли максимумов за последние годы. Несмотря на это, НБУ сократил поддержку гривны, а курс доллара, проведя большую часть недели выше 42,10, в пятницу резко откатился до 41,83 грн.

Этот «кульбит» выглядит как техническая коррекция перед новой волной роста, поскольку чистый спрос на валюту со стороны бизнеса и населения растет, а правительство анонсирует масштабные социальные выплаты, не имея на них средств.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+30
Romanenkas17
Romanenkas17
11 ноября 2025, 10:21
#
Відчувається, що «ми на порозі грандіозного шухера»)). Сматрящий грошей американського хазяїна втік. «то лі єщьо будєт».)) курс полетить у прірву.
+
0
invaderzim8
invaderzim8
11 ноября 2025, 12:39
#
Хорошо что у меня зп в валюте
