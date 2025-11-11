«РВС Банк» может избежать ликвидации: Фонд гарантирования ищет инвестора

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал открытый конкурс по привлечению инвесторов для вывода с рынка АО « РВС БАНК», который на прошлой неделе был признан неплатежеспособным. Вместо стандартной процедуры ликвидации, Фонд рассматривает возможность продажи банка или передачи его активов другому финансовому учреждению, что позволит минимизировать расходы государства. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба Фонда.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Три сценария спасения банка

Как пояснила заместитель директора-распорядителя Фонда Виктория Степанец, дальнейшая судьба учреждения будет зависеть от заинтересованности рынка. У Фонда есть три инструмента урегулирования, отличные от ликвидации:

Продажа банка в целом новому квалифицированному инвестору.

Создание переходного банка, которому передаются активы и обязательства «РВС Банка» для дальнейшей продажи.

Передача активов и обязательств принимающему банку (уже существующему стабильному учреждению).

«Фонд выберет стратегию, соответствующую принципу наименьших затрат. Главные предпосылки для успешного урегулирования — качество активов и заинтересованность инвестора или принимающего банка в одном из способов урегулирования», — подчеркнула Виктория Степанец.

Поиск инвесторов

Для того, чтобы потенциальные покупатели могли оценить финансовое состояние «РВС Банка», Фонд открыл виртуальную и физическую комнаты данных. Ознакомиться с полной информацией об активах и обязательствах банка могут все банки Украины, а также другие лица, которые предварительно прошли квалификацию в Национальном банке или уже подали пакет документов на ее прохождение.

Подробные условия конкурса и сроки подачи заявок опубликованы на официальном сайте Фонда гарантирования вкладов.

Предыстория

4 ноября 2025 года Национальный банк Украины принял решение о включении АО «РВС БАНК» в категорию неплатежеспособных. Уже 5 ноября Фонд гарантирования вкладов ввел в банке временную администрацию.