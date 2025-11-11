НКЦБФР отказалась от роли регулятора крипторынка в Украине

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) официально заявила , что не будет претендовать на роль регулятора рынка виртуальных активов в Украине. Это решение связано с исключением НКЦБФР из действующей редакции законопроекта о виртуальных активах, где Комиссия больше не фигурирует как ответственный орган.

Изменения в законопроекте и новые полномочия

В предыдущих редакциях законопроектов о виртуальных активах именно НКЦБФР рассматривалась как главный регулятор рынка. Однако последняя версия документа предусматривает раздел контроля между Национальным банком Украины и еще одним государственным органом, который должен определить Кабинет Министров.

Представители Комиссии подчеркнули, что проект закона № 10225-д не предоставляет им регуляторных функций по рынку виртуальных активов, поэтому НКЦБФР не будет участвовать в разработке соответствующих нормативных актов.