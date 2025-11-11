Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) официально заявила, что не будет претендовать на роль регулятора рынка виртуальных активов в Украине. Это решение связано с исключением НКЦБФР из действующей редакции законопроекта о виртуальных активах, где Комиссия больше не фигурирует как ответственный орган.
НКЦБФР отказалась от роли регулятора крипторынка в Украине
Изменения в законопроекте и новые полномочия
В предыдущих редакциях законопроектов о виртуальных активах именно НКЦБФР рассматривалась как главный регулятор рынка. Однако последняя версия документа предусматривает раздел контроля между Национальным банком Украины и еще одним государственным органом, который должен определить Кабинет Министров.
Представители Комиссии подчеркнули, что проект закона № 10225-д не предоставляет им регуляторных функций по рынку виртуальных активов, поэтому НКЦБФР не будет участвовать в разработке соответствующих нормативных актов.
