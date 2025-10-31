Главные финансовые новости за неделю, 27−31 октября.
Главное за неделю: законопроект о «дропах», ФРС снизила ставку, США и Китай договорились
В Раду внесли законопроект о «реестре дропов»
28 октября группа народных депутатов внесла законопроект о «реестре дропов». Проектом предусматривается: создание НБУ реестра лиц, операции которых подлежат усиленному контролю. Банки и другие поставщики платежных услуг будут вносить в этот реестр выявленные дропы и предприятия, которые использовали мискодинг.
Президент подписал закон о создании специализированного госбанка
Президент Владимир Зеленский 27 октября подписал закон о Национальном учреждении развития — специализированном государственном банке, главной задачей которого станет кредитование проектов для восстановления Украины.
Госдолг Украины превысил 8 триллионов гривен
По состоянию на 30 сентября 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 8 024,1 млрд грн, что эквивалентно $194,2 млрд.
ФРС США снизила базовую ставку на 25 б.п.
Федеральная резервная система США снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов (б.п). Ее новый диапазон теперь составляет 3,75−4%. Это второе снижение с декабря 2024 года.
Трамп согласился снизить пошлины на импорт из Китая с 57% до 47%
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту президентского лайнера, что встреча с Си Цзиньпином была «потрясающей» и что «было принято множество решений», среди которых снижение ставки пошлин на 10% до 47%.
Реструктуризация разработчика ChatGPT: Microsoft получает 27% OpenAI
Microsoft Corp. и OpenAI завершили процесс согласования нового партнерского соглашения, устранив ключевой фактор неопределенности для инвесторов обеих компаний. Соглашение открывает путь для реструктуризации разработчика ChatGPT в более традиционную коммерческую компанию и закрепляет доступ Microsoft к его передовым технологиям.
Комментарии