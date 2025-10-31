Главное за неделю: законопроект о «дропах», ФРС снизила ставку, США и Китай договорились

Федеральная резервная система США снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов (б.п). Ее новый диапазон теперь составляет 3,75−4%. Это второе снижение с декабря 2024 года.

Трамп согласился снизить пошлины на импорт из Китая с 57% до 47%

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту президентского лайнера, что встреча с Си Цзиньпином была «потрясающей» и что «было принято множество решений», среди которых снижение ставки пошлин на 10% до 47%.

Реструктуризация разработчика ChatGPT: Microsoft получает 27% OpenAI