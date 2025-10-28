28 октября группа народных депутатов внесла законопроект о «реестре дропов». Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
В Раду внесли законопроект о «реестре дропов»
«Это очень важная инициатива, которую мы больше года нарабатывали вместе с Нацбанком, Комитетом и экспертами ТСК», — написал Железняк.
По его словам, к сожалению, но через систему дроп сейчас проходит до 200 млрд грн и потери для бюджета составляют десятки миллиардов. Но главное, это стало главной «финансовой артерией», по которой оплачивают нелегальный алкоголь, игорка, табак. К тому же, «дропы» все больше используются откровенными преступниками: от колл-центров до торговли наркотическими средствами.
Проектом предусматривается:
- создание НБУ реестра лиц, операции которых подлежат усиленному контролю;
- банки и другие предоставители платежных услуг будут вносить в этот реестр обнаруженных дропов и предприятия, использовавшие мискодинг;
- к таким лицам будут применены установленные НБУ лимиты на проведение платежных операций и ограничения на количество карт (только для физлиц);
- банки и другие предоставители платежных услуг будут обязаны регулярно проверять наличие своих клиентов в таком реестре.
«Несмотря на мифы, мы специально выбрали к первому чтению очень консервативную версию. Никакие счета сразу закрывать никто не будет. Напротив, помогут человеку получить информацию, что его карточку используют преступники. А для всех остальных, это возможность отойти от общих ограничений по тем же p2p, к более таргетированному подходу банков, именно для клиентов.
