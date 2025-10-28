Multi от Минфин
28 октября 2025, 13:05 Читати українською

В Раду внесли законопроект о «реестре дропов»

28 октября группа народных депутатов внесла законопроект о «реестре дропов». Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

28 октября группа народных депутатов внесла законопроект о «реестре дропов».

Подробности

«Это очень важная инициатива, которую мы больше года нарабатывали вместе с Нацбанком, Комитетом и экспертами ТСК», — написал Железняк.

По его словам, к сожалению, но через систему дроп сейчас проходит до 200 млрд грн и потери для бюджета составляют десятки миллиардов. Но главное, это стало главной «финансовой артерией», по которой оплачивают нелегальный алкоголь, игорка, табак. К тому же, «дропы» все больше используются откровенными преступниками: от колл-центров до торговли наркотическими средствами.

Проектом предусматривается:

  • создание НБУ реестра лиц, операции которых подлежат усиленному контролю;
  • банки и другие предоставители платежных услуг будут вносить в этот реестр обнаруженных дропов и предприятия, использовавшие мискодинг;
  • к таким лицам будут применены установленные НБУ лимиты на проведение платежных операций и ограничения на количество карт (только для физлиц);
  • банки и другие предоставители платежных услуг будут обязаны регулярно проверять наличие своих клиентов в таком реестре.

«Несмотря на мифы, мы специально выбрали к первому чтению очень консервативную версию. Никакие счета сразу закрывать никто не будет. Напротив, помогут человеку получить информацию, что его карточку используют преступники. А для всех остальных, это возможность отойти от общих ограничений по тем же p2p, к более таргетированному подходу банков, именно для клиентов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 2

+
0
Smerch747
Smerch747
28 октября 2025, 13:26
#
Дякую, все для людей.
+
0
Я. ..
Я. ..
28 октября 2025, 13:34
#
«до 200 млрд грн і втрати для бюджету становлять десятки мільярдів»

Цікаво, а депутатікі наші можуть сказати скільки втрачає бюджет через те, що в нас досі маршрутки привітні в несправному стані часто їздять, напихуючи «сотню» людей в маршрутку, де під час дощів в салоні буквально потоп :D при тому очевидно, що маршрутчики обдирають автобуси, бо маршрутка часто може порушувати правила, набирати скільки завгодно пасажирів, стояти на зупинках скільки заманеться водію, зупинятися де захочеться водію і ніхто цю кількість готівки не контролює)

А в тих маршрутках, де встановлюють системи для оплати проїзду банківською карткою, як це давно в автобусах зроблено, там водії просто витягають з них батарейки і все, система не працює, плати готівкою, або скидай п2п водію на карту:)

Але це чомусь депутатів не турбує, зате їх дуже непокоїть, що українці торгують криптою, викладають контент на онліфанс і аналогічні платформи за бабло, ну і під соусом «потужної боротьби з тіньовою економікою і шахрайством» вони закручують гайки як заманеться, АЛЕ тільки не там де це стосуватиметься маршруток і оплат готівкою в маршрутках))
