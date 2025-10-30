ФРС США понизила базовую ставку на 25 б.п.

«Доступные показатели указывают на то, что экономическая активность продолжает расти умеренными темпами. Прирост занятости в этом году замедлился, а уровень безработицы несколько повысился, но оставался низким к августу. Более свежие данные подтверждают эти тенденции. Инфляция повысилась по сравнению с началом года и по-прежнему остается несколько выше целевого уровня», — говорится в релизе.

ФРС отметила, что неопределенность в отношении экономических перспектив сохраняется, а риски снижения занятости возросли в последние месяцы. В связи с изменением баланса рисков регулятор также объявил о решении завершить сокращение совокупного портфеля ценных бумаг к 1 декабря 2025 года.

За решение о снижении ставки на 25 б.п. в среду проголосовали 10 членов FOMC. Член совета управляющих ФРС Стивен Миран выступил за уменьшение ставки сразу на 50 б.п., а президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Джеффри Шмид — за ее сохранение на прежнем уровне.

Ждать ли снижения в декабре?

Снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в декабре не гарантировано, заявил председатель американского Ц Б Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

Пауэлл охарактеризовал решение о снижении ставки на октябрьском заседании мерой по управлению рисками, которая должна приблизить ФРС к более нейтральной денежно-кредитной политике, так же как и сентябрьское снижение.

Он отметил, что дальнейшие шаги — это уже «другое дело», и вопрос о декабрьском решении остается открытым.

«Сегодня были высказаны совершенно разные мнения, и главный вывод из этого в том, что мы еще не приняли решения относительно декабря. Мы будем анализировать поступающие данные, чтобы понять, как они влияют на перспективы экономики и баланс рисков», — заявил Пауэлл.

Отвечая на вопрос о том, может ли затянувшийся шатдаун в США затруднить принятие Федрезервом решений по ДКП, он сказал, что регулятор «не может понимать ситуацию в полной мере». «Однако если в экономике произойдут существенные изменения в ту или иную сторону, мы, вероятно, это уловим», — отметил Пауэлл.

Имеющиеся в распоряжении ЦБ данные показывают, что рынок труда продолжает умеренное охлаждение, в то время как инфляция остается вблизи целевого показателя Федрезерва, составляющего 2%, сказал Пауэлл.

Он отметил, что отсутствие статистики из-за приостановки работы правительства является «временным явлением», но признал, что в случае затягивания информационного вакуума будет разумным проявить больше осторожности при принятии решения по ставке в декабре.

Реакция ринка

Фондовые индексы США Dow Jones и S&P 500 перешли к снижению на заявлениях Пауэлла, теряют по 0,2%, Nasdaq Composite прибавляет 0,2%.

Курс доллара к евро вырос до $1,1585 по сравнению с $1,1641 до выступления главы ФРС.