українська
30 октября 2025, 8:24

ФРС США понизила базовую ставку на 25 б.п.

Федеральная резервная система США понизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов (б.п). Ее новый диапазон теперь составляет 3,75−4,%. Это второе снижение с декабря 2024 года.

Федеральная резервная система США понизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов (б.
Фото: Глава ФРС Джером Пауелл

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Решение ФРС

«Доступные показатели указывают на то, что экономическая активность продолжает расти умеренными темпами. Прирост занятости в этом году замедлился, а уровень безработицы несколько повысился, но оставался низким к августу. Более свежие данные подтверждают эти тенденции. Инфляция повысилась по сравнению с началом года и по-прежнему остается несколько выше целевого уровня», — говорится в релизе.

ФРС отметила, что неопределенность в отношении экономических перспектив сохраняется, а риски снижения занятости возросли в последние месяцы. В связи с изменением баланса рисков регулятор также объявил о решении завершить сокращение совокупного портфеля ценных бумаг к 1 декабря 2025 года.

За решение о снижении ставки на 25 б.п. в среду проголосовали 10 членов FOMC. Член совета управляющих ФРС Стивен Миран выступил за уменьшение ставки сразу на 50 б.п., а президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Джеффри Шмид — за ее сохранение на прежнем уровне.

Ждать ли снижения в декабре?

Снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в декабре не гарантировано, заявил председатель американского Ц Б Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

Пауэлл охарактеризовал решение о снижении ставки на октябрьском заседании мерой по управлению рисками, которая должна приблизить ФРС к более нейтральной денежно-кредитной политике, так же как и сентябрьское снижение.

Он отметил, что дальнейшие шаги — это уже «другое дело», и вопрос о декабрьском решении остается открытым.

«Сегодня были высказаны совершенно разные мнения, и главный вывод из этого в том, что мы еще не приняли решения относительно декабря. Мы будем анализировать поступающие данные, чтобы понять, как они влияют на перспективы экономики и баланс рисков», — заявил Пауэлл.

Отвечая на вопрос о том, может ли затянувшийся шатдаун в США затруднить принятие Федрезервом решений по ДКП, он сказал, что регулятор «не может понимать ситуацию в полной мере». «Однако если в экономике произойдут существенные изменения в ту или иную сторону, мы, вероятно, это уловим», — отметил Пауэлл.

Читайте также: Минфин США назвал финальных кандидатов на пост главы ФРС

Имеющиеся в распоряжении ЦБ данные показывают, что рынок труда продолжает умеренное охлаждение, в то время как инфляция остается вблизи целевого показателя Федрезерва, составляющего 2%, сказал Пауэлл.

Он отметил, что отсутствие статистики из-за приостановки работы правительства является «временным явлением», но признал, что в случае затягивания информационного вакуума будет разумным проявить больше осторожности при принятии решения по ставке в декабре.

Реакция ринка

Фондовые индексы США Dow Jones и S&P 500 перешли к снижению на заявлениях Пауэлла, теряют по 0,2%, Nasdaq Composite прибавляет 0,2%.

Курс доллара к евро вырос до $1,1585 по сравнению с $1,1641 до выступления главы ФРС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
