По состоянию на 30 сентября 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 8024,1 млрд грн, что эквивалентно $194,2 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Госдолг Украины превысил 8 триллионов гривен (инфографика)
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
В частности, из этой суммы:
- внешний долг — 6 063,2 млрд грн (75,6%), или $146,8 млрд;
- внутренний долг — 1 960,9 млрд грн (24,4 %), или $47,5 млрд.
Рост долга
В сентябре 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 78,4 млрд. грн. (или $1,63 млрд.). Отмечается, что рост произошел, прежде всего, за счет увеличения государственного внешнего долга, в частности благодаря:
- получению льготного финансирования от Европейского Союза,
- Всемирного банка
- правительств стран-партнеров.
В сентябре 2025 года государственный внутренний долг сократился на 0,3 млрд гривен.
Улучшение условий обслуживания
В министерстве отметили, что средневзвешенная стоимость государственного долга продолжает снижаться, а средневзвешенный срок до погашения продлевается.
По состоянию на 30 сентября 2025 средневзвешенная ставка государственного долга уменьшилась до 4,86% с 4,95% в прошлом месяце, а средний срок до погашения вырос до 12,7 года с 12,64 в августе 2025 года.
Источники финансирования
В разрезе кредиторов большую часть государственного и гарантированного долга составляют:
- льготные ссуды, полученные от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств — 64%.
- выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке — 23%,
- выпущенные ценные бумаги на внешнем рынке — 8%,
- ссуды от коммерческих банков и других финансовых учреждений — около 5%.
ОВГЗ
За три квартала 2025 года Минфин провел 133 аукциона ОВГЗ, привлекая 408,6 млрд грн.
Уровень рефинансирования рыночных ОВГЗ составил 112%:
- в гривне — 118%,
- в долларах — 81%,
- в евро — 87%.
В структуре государственного и гарантированного долга по валюте наибольшая доля приходится на:
- евро — 41,5%,
- гривну — 22,8%,
- доллар — 22,7%.
Доли Специальных прав заимствования (СДР) и других валют (английские фунты стерлингов, канадские доллары, японские иены) составляют 9,7% и 3,3% соответственно.
Напомним
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что государственный долг Украины достигнет своего пикового значения в 2026 году, превысив отметку в 110,4% валового внутреннего продукта (ВВП). На 2025 год МВФ прогнозирует, что госдолг Украины составит 108,6% ВВП.
В то же время МВФ ожидает, что после достижения этого пикового значения в 2026 году государственный долг Украины постепенно начнет снижаться.
Комментарии