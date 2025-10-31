Госдолг Украины превысил 8 триллионов гривен (инфографика)

По состоянию на 30 сентября 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 8024,1 млрд грн, что эквивалентно $194,2 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В частности, из этой суммы:

внешний долг — 6 063,2 млрд грн (75,6%), или $146,8 млрд;

внутренний долг — 1 960,9 млрд грн (24,4 %), или $47,5 млрд.

Рост долга

В сентябре 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 78,4 млрд. грн. (или $1,63 млрд.). Отмечается, что рост произошел, прежде всего, за счет увеличения государственного внешнего долга, в частности благодаря:

получению льготного финансирования от Европейского Союза,

Всемирного банка

правительств стран-партнеров.

В сентябре 2025 года государственный внутренний долг сократился на 0,3 млрд гривен.

Улучшение условий обслуживания

В министерстве отметили, что средневзвешенная стоимость государственного долга продолжает снижаться, а средневзвешенный срок до погашения продлевается.

По состоянию на 30 сентября 2025 средневзвешенная ставка государственного долга уменьшилась до 4,86% с 4,95% в прошлом месяце, а средний срок до погашения вырос до 12,7 года с 12,64 в августе 2025 года.

Источники финансирования

В разрезе кредиторов большую часть государственного и гарантированного долга составляют:

льготные ссуды, полученные от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств — 64%.

выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке — 23%,

выпущенные ценные бумаги на внешнем рынке — 8%,

ссуды от коммерческих банков и других финансовых учреждений — около 5%.

ОВГЗ

За три квартала 2025 года Минфин провел 133 аукциона ОВГЗ, привлекая 408,6 млрд грн.

Уровень рефинансирования рыночных ОВГЗ составил 112%:

в гривне — 118%,

в долларах — 81%,

в евро — 87%.

В структуре государственного и гарантированного долга по валюте наибольшая доля приходится на:

евро — 41,5%,

гривну — 22,8%,

доллар — 22,7%.

Доли Специальных прав заимствования (СДР) и других валют (английские фунты стерлингов, канадские доллары, японские иены) составляют 9,7% и 3,3% соответственно.

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что государственный долг Украины достигнет своего пикового значения в 2026 году, превысив отметку в 110,4% валового внутреннего продукта (ВВП). На 2025 год МВФ прогнозирует, что госдолг Украины составит 108,6% ВВП.

В то же время МВФ ожидает, что после достижения этого пикового значения в 2026 году государственный долг Украины постепенно начнет снижаться.