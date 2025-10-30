Трамп согласился снизить пошлины на импорт из Китая с 57% до 47%

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 октября 2025, 10:24 Читати українською

Трамп согласился снизить пошлины на импорт из Китая с 57% до 47%

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту президентского лайнера, что встреча с Си Цзиньпином была «потрясающей» и что «было принято множество решений», среди которых снижение ставки сборовна 10% до 47%, передаетCNBC.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту президентского лайнера, что встреча с Си Цзиньпином была «потрясающей» и что «было принято множество решений», среди которых снижение ставки сборовна 10% до 47%, передаетCNBC.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДетали встречиТрамп заявил, что достиг с председателем КНР Си Цзиньпином годового соглашения о поставках редкоземельных металлов.
Фото: Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали встречи

Трамп заявил, что достиг с председателем КНР Си Цзиньпином годового соглашения о поставках редкоземельных металлов. А вот экспорт новейших чипов Nvidia на встрече не обсуждался, вопреки анонсу Трампа.

«Вопрос редкоземельных металлов урегулирован», — сказал президент США, уточнив, что достигнутое соглашение о возобновлении экспорта этих элементов из Китая будет пересматриваться ежегодно.

Пошлины, связанные с фентанилом, будут немедленно снижены с 20% до 10%, пообещал американский лидер.

В результате общая таможенная ставка на китайский импорт уменьшится с 57% до 47%.

По словам Трампа, Пекин в ответ «приложит все усилия, чтобы остановить [поставки] фентанила», а также возобновит закупки американских соевых бобов и другой сельскохозяйственной продукции, сообщает телеканал.

Что с чипами Nvidia

Одним из самых ожидаемых вопросов на повестке переговоров двух лидеров были поставки продукции Nvidia в Китай. Накануне Трамп дал понять, что готов обсудить возможность экспорта самого мощного чипа компании для искусственного интеллекта Blackwell. Однако после встречи президент сообщил, что стороны говорили о «многих чипах», но не самых передовых Blackwell.

Он рассказал, что Пекин собирается вести переговоры с американскими чипмейкерами. «Я сказал Си, что это дело между ним и Nvidia, а мы являемся своего рода арбитрами или рефери», — цитирует Трампа Reuters.

Глава ведущего производителя ИИ-чипов Дженсен Хуанг ранее заявлял, что даже не обращался за экспортной лицензией США для поставки Blackwell в Китай, поскольку китайские власти «ясно дали понять, что не хотят присутствия Nvidia на рынке прямо сейчас». При этом источники Reuters сообщали, что компания работает над новым чипом на основе архитектуры Blackwell, ослабленным специально для экспорта в КНР в соответствии с требованиями США.

Что говорят аналитики

Решение США снизить пошлины, связанные с фентанилом, отвечает на «ключевую претензию Китая» и демонстрирует, что «усилия Пекина по ограничению экспорта прекурсоров фентанила, долгое время не признававшиеся Вашингтоном, наконец-то получают признание», считает директор по Китаю в консалтинговой фирме The Asia Group Хань Шэнь Линь.

Напомним

Торговая политика Трампа в 2025 году столкнулась с жесткой позицией Китая, что привело к эскалации напряженности между двумя крупнейшими экономиками, затронувшей ИИ-чипы, редкоземельные металлы, поставки сои и TikTok. Несмотря на торговое перемирие, отношения Вашингтона с Пекином в последний месяц были особенно нестабильными, отмечает Nikkei Asia.

После того, как Китай объявил о масштабных ограничениях на экспорт редкоземельных металлов и других товаров, Трамп пригрозил ввести в отношении китайских поставок дополнительную 100-процентную пошлину. Также стороны обложили друг друга новыми портовыми сборами.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают demarin, Rodion21 и 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами