Трамп согласился снизить пошлины на импорт из Китая с 57% до 47%

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту президентского лайнера, что встреча с Си Цзиньпином была «потрясающей» и что «было принято множество решений», среди которых снижение ставки сборовна 10% до 47%, передает CNBC.

Детали встречи

Трамп заявил, что достиг с председателем КНР Си Цзиньпином годового соглашения о поставках редкоземельных металлов. А вот экспорт новейших чипов Nvidia на встрече не обсуждался, вопреки анонсу Трампа.

«Вопрос редкоземельных металлов урегулирован», — сказал президент США, уточнив, что достигнутое соглашение о возобновлении экспорта этих элементов из Китая будет пересматриваться ежегодно.

Пошлины, связанные с фентанилом, будут немедленно снижены с 20% до 10%, пообещал американский лидер.

В результате общая таможенная ставка на китайский импорт уменьшится с 57% до 47%.

По словам Трампа, Пекин в ответ «приложит все усилия, чтобы остановить [поставки] фентанила», а также возобновит закупки американских соевых бобов и другой сельскохозяйственной продукции, сообщает телеканал.

Что с чипами Nvidia

Одним из самых ожидаемых вопросов на повестке переговоров двух лидеров были поставки продукции Nvidia в Китай. Накануне Трамп дал понять, что готов обсудить возможность экспорта самого мощного чипа компании для искусственного интеллекта Blackwell. Однако после встречи президент сообщил, что стороны говорили о «многих чипах», но не самых передовых Blackwell.

Он рассказал, что Пекин собирается вести переговоры с американскими чипмейкерами. «Я сказал Си, что это дело между ним и Nvidia, а мы являемся своего рода арбитрами или рефери», — цитирует Трампа Reuters.

Глава ведущего производителя ИИ-чипов Дженсен Хуанг ранее заявлял, что даже не обращался за экспортной лицензией США для поставки Blackwell в Китай, поскольку китайские власти «ясно дали понять, что не хотят присутствия Nvidia на рынке прямо сейчас». При этом источники Reuters сообщали, что компания работает над новым чипом на основе архитектуры Blackwell, ослабленным специально для экспорта в КНР в соответствии с требованиями США.

Что говорят аналитики

Решение США снизить пошлины, связанные с фентанилом, отвечает на «ключевую претензию Китая» и демонстрирует, что «усилия Пекина по ограничению экспорта прекурсоров фентанила, долгое время не признававшиеся Вашингтоном, наконец-то получают признание», считает директор по Китаю в консалтинговой фирме The Asia Group Хань Шэнь Линь.

Напомним

Торговая политика Трампа в 2025 году столкнулась с жесткой позицией Китая, что привело к эскалации напряженности между двумя крупнейшими экономиками, затронувшей ИИ-чипы, редкоземельные металлы, поставки сои и TikTok. Несмотря на торговое перемирие, отношения Вашингтона с Пекином в последний месяц были особенно нестабильными, отмечает Nikkei Asia.

После того, как Китай объявил о масштабных ограничениях на экспорт редкоземельных металлов и других товаров, Трамп пригрозил ввести в отношении китайских поставок дополнительную 100-процентную пошлину. Также стороны обложили друг друга новыми портовыми сборами.