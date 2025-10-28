Зеленский подписал закон о создании специализированного госбанка

Президент Владимир Зеленский 27 октября подписал закон о Национальном учреждении развития — специализированном государственном банке, главной задачей которого станет кредитование проектов для восстановления Украины. Об этом идет речь на сайте Верховной Рады Украины.

Этот институт будет работать по модели «банк банков» и будет финансировать сферы, которые частный капитал считает слишком рискованными.

Что предусматривает закон

преодоление проблем с финансированием релоцированного бизнеса, предприятий в регионах прифронтовых, бизнеса внутренне перемещенных лиц, а также проектов с повышенным уровнем риска;

привлечение средств частных инвесторов и направление их на восстановление экономики через разные финансовые инструменты;

поддержку, прежде всего, малого и среднего предпринимательства, которое оказалось в сложных условиях, но имеет потенциал для восстановления и развития.

Отдельно предусмотрена возможность поддержки других категорий лиц (в том числе и физических), не имеющих доступа к финансированию на адекватных условиях или такой доступ затруднен из-за кризиса, несовершенства рыночных механизмов или других обстоятельств.

Отдельно закон содержит положения, запускающие программу страхования военных рисков в прифронтовых регионах, о чем давно просит бизнес и простые граждане.