українська
28 октября 2025, 16:26

Реструктуризация разработчика ChatGPT: Microsoft получает 27% OpenAI

Microsoft Corp. и OpenAI завершили процесс согласования нового партнерского соглашения, устранив ключевой фактор неопределенности для инвесторов обеих компаний. Соглашение открывает путь для реструктуризации разработчика ChatGPT в более традиционную коммерческую компанию и закрепляет доступ Microsoft к его передовым технологиям. Об этом сообщает Bloomberg 28 октября.

Microsoft Corp.

Ключевые условия нового партнерства

Microsoft получит 27% акций в коммерческой структуре OpenAI, стоимость которых оценивается примерно в $135 миллиардов. Кроме того, технологический гигант будет иметь доступ к технологиям ИИ-стартапа до 2032 года, включая модели, которые достигнут уровня искусственного общего интеллекта (AGI).

Соглашение устраняет значительное препятствие для бизнес-планов OpenAI, которая большую часть года работала над переходом к более традиционной коммерческой модели. Microsoft, которая ранее инвестировала в OpenAI около $13,75 миллиардов, была ключевым участником переговоров среди инвесторов стартапа.

Реструктуризация и роль фонда

Некоммерческая структура OpenAI, получившая название OpenAI Foundation, также получит долю акций стоимостью примерно $130 миллиардов в рамках реструктуризации. Фонд планирует сначала сосредоточиться на финансировании работ для «ускорения прорывов в области здравоохранения».

Акции Microsoft подскочили почти на 4% в начале торгов после объявления новости, поскольку неопределенность относительно будущих отношений с OpenAI считалась серьезным риском для гиганта.

Уточнения относительно AGI и облачной инфраструктуры

Одним из главных пунктов переговоров был вопрос доступа Microsoft к технологиям после достижения OpenAI искусственного общего интеллекта (AGI) — ИИ, превосходящего человека в большинстве экономически полезных задач. Согласно новому соглашению, достижение этого порога должно быть подтверждено «независимой экспертной комиссией». После этого Microsoft перестанет получать долю дохода OpenAI.

Microsoft также теряет право первоочередного отказа в отношении новых контрактов OpenAI на облачную инфраструктуру. Ранее Azure была эксклюзивным провайдером для OpenAI, но впоследствии Microsoft разрешила стартапу искать услуги у других поставщиков (таких как Oracle Corp.), при условии предоставления Microsoft опциона на первоочередное предложение. Несмотря на это, OpenAI возьмет на себя дополнительное обязательство по использованию Azure на сумму $250 миллиардов.

Соглашение уточняет, что доступ Microsoft к технологиям OpenAI не будет распространяться на потребительское оборудование. OpenAI также будет иметь возможность «совместно разрабатывать некоторые продукты с третьими сторонами».

Ранее планы реструктуризации OpenAI сталкивались с осложнениями, включая регуляторные проверки и иск от Илона Маска, одного из ранних инвесторов, который обвинил компанию в отходе от ее первоначальной некоммерческой миссии.

