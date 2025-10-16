Multi от Минфин
16 октября 2025, 20:00

Главное за четверг: Сбой в monobank, экономия газа и размер пенсионных выплат в Украине

Шатдаун и торговая война между Штатами и Китаем: что покупать в заначку — доллар или евро

Несмотря на прекращение боевых действий между Израилем и ХАМАСом, говорить о снижении глобальных геополитических рисков пока не приходится. Продолжение шатдауна в США и обострение торгового противостояния между США и Китаем повлияло на все финансовые рынки, в том числе и на валютный. А потому украинцы снова спрашивают — в какой валюте экономить?

Потребность Украины во внешнем финансировании на 2026−2027 годы составляет около $60 млрд. — Марченко

Давление на государственные финансы сохраняется из-за продолжающихся активных боевых действий. Непокрытая потребность во внешнем финансировании на 2026−2027 годы составляет около $60 млрд. Об этом на восьмом заседании Круглого стола министров в поддержку Украины, которое состоялось 15 октября в Вашингтоне, заявил министр финансов Сергей Марченко.

Искатели лимонов «положили» monobank

В monobank произошел масштабный сбой — пользователи жалуются, что не могут войти в приложение и воспользоваться услугами банка. Об этом сообщил один соучредитель компании Финтех Бенд Олег Гороховский.

«єГривна» вряд ли будет введен в 2027 году — Шабан

Запуск «єГривна» требует значительных денежных вложений, которые по этическим соображениям сомнительны во время войны, поэтому разработка «єГривна» продолжается, но есть сомнения относительно ее внедрения в 2027 году.

Малый бизнес все более активно использует искусственный интеллект и цифровые каналы — Mastercard

Малый и средний бизнес остается ключевым драйвером украинской экономики, а внедрение цифровых решений и инноваций, в частности, ИИ, открывает для предпринимателей новые возможности выхода на глобальные рынки и повышения конкурентоспособности. Об этом заявила генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева во время выступления на 11-м Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ-2025), передает корреспондент «Минфина».

Украинцев просят экономить газ

В ночь на 16 октября россия в шестой раз атаковала газовую инфраструктуру: несколько критически важных объектов остановили работу.

Украина должна построить честную и зрелую пенсионную систему, а не копировать чужие ошибки — Улютин

На Киевском международном экономическом форуме прошла панельная дискуссия с участием министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина и главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслана Магомедова, посвященная теме новой пенсионной реформы и развития рынка долгих инвестиций в Украине, передает корреспондент «Минфина».

Пенсия в Украине: Пенсионный фонд показал размеры выплат

Более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен. Пенсию более 10 тысяч платят 15% граждан.

Источник: Минфин
