Приватбанк ночью станет на паузу: какие сервисы будут недоступны

В ночь с 12 на 13 июня 2026 года государственный Приватбанк проведет плановые регламентные работы своего процессингового центра. В этот период клиентам будут недоступны операции с банковскими картами, а также временно не будут работать банкоматы и терминалы.

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Когда именно будут действовать ограничения

Технические работы продлятся с 00:05 до 06:30 утра 13 июня.

В этот промежуток времени будут полностью приостановлены любые операции с картами банка.

Ограничения также распространяются на работу банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов по безналичной оплате в магазинах.

В банке объяснили, что плановые технические работы проводятся для повышения мощности и безопасности операций с платежными картами. Обычно регламентные работы проходят в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции.

«Если в период проведения работ вы планируете оплаты картами — советуем сделать это заранее или отложить на несколько часов», — отметили в банке.

Напомним

«Минфин» писал, что Ощадбанк предупредил о масштабных обновлениях. Из-за технических работ для клиентов 14 июня 2026 года будет недоступно приложение «Мобильный Ощад». Ограничения также коснутся отделений финансового учреждения.