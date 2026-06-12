Блокировка налоговых накладных упала до 0,14%, бизнес больше не считает это проблемой

Уровень блокировки налоговых накладных снизился до 0,14%. Еще в начале 2026 года этот показатель составил 0,76%, а полтора года назад блокировка накладных была топовой жалобой бизнеса. Об этом сообщила и. о. Главы ГНС Леся Карнаух во время подготовительного совещания к заседанию Совета по вопросам поддержки предпринимательства при Президенте Украины.

По данным опроса предпринимателей через платформу «Пульс», блокировка накладных больше не входит даже в тройку острейших проблем бизнеса. ДПС продолжает совершенствовать систему мониторинга критериев оценки рисков (СМКОР), отвечающую за автоматическую блокировку.

С начала введения моратория количество фактических проверок налоговых накладных сократилось на треть. Карнаух объяснила новый подход: фокус не на тотальном контроле, а на плательщиках, использующих агрессивные схемы минимизации налогов.

«Наш подход — не наказание, а превенция нарушений», — отметила глава ГНС.

Дробление бизнеса и «упрощенка»

Отдельно на совещании обсуждался вопрос дробления бизнеса как инструмента ухода от налогов. Карнаух отметила, что от «схемщиков» страдает и честный бизнес, и государство.

Относительно упрощенной системы налогообложения позиция ГНС неизменна: она нуждается в модернизации. «Экономика меняется, и сегодня она нуждается в осовременивании, чтобы оставаться эффективной и справедливой», — сказала Карнаух.

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