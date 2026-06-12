Платные дороги в Украине появятся обязательно

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Какие модели рассматриваются

Среди возможных вариантов рассматриваются несколько подходов, уже действующих в разных странах ЕС:

электронное разрешение для всех водителей без исключения;

отдельная плата только для коммерческого транспорта;

дифференцированная система в зависимости от категории и веса транспортного средства;

учет интенсивности использования дорог

По словам Деркача, ключевая проблема дорог — не количество машин, а перегрузка. Тяжелый коммерческий транспорт разрушает покрытие значительно быстрее легковых автомобилей, поэтому именно он может стать первой категорией в системе отдельной оплаты.

Электромобили останутся без повышенного тарифа

Деркач особо подчеркнул: электромобили не должны платить больше только из-за типа двигателя. В то же время, полностью исключать их из системы финансирования дорог также нелогично — они также пользуются инфраструктурой.

Отдельного закона о толлинге в Украине пока нет. Но введение системы является частью евроинтеграционных обязательств и, по словам замминистра, неизбежно. Однако сроки, когда это произойдет, он не назвал.

Читайте также: Какие электромобили выбирают украинцы