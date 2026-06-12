Платные дороги в Украине появятся очень скоро. Вопрос только в том, когда и в какой форме. Заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач пояснил «Суспільному», что речь идет не о шлагбаумах на трассах, а о комплексной системе толлинга, которая будет учитывать тип транспорта, его вес и фактическую нагрузку на дорожное покрытие.
Платные дороги в Украине появятся обязательно
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Какие модели рассматриваются
Среди возможных вариантов рассматриваются несколько подходов, уже действующих в разных странах ЕС:
- электронное разрешение для всех водителей без исключения;
- отдельная плата только для коммерческого транспорта;
- дифференцированная система в зависимости от категории и веса транспортного средства;
- учет интенсивности использования дорог
По словам Деркача, ключевая проблема дорог — не количество машин, а перегрузка. Тяжелый коммерческий транспорт разрушает покрытие значительно быстрее легковых автомобилей, поэтому именно он может стать первой категорией в системе отдельной оплаты.
Электромобили останутся без повышенного тарифа
Деркач особо подчеркнул: электромобили не должны платить больше только из-за типа двигателя. В то же время, полностью исключать их из системы финансирования дорог также нелогично — они также пользуются инфраструктурой.
Отдельного закона о толлинге в Украине пока нет. Но введение системы является частью евроинтеграционных обязательств и, по словам замминистра, неизбежно. Однако сроки, когда это произойдет, он не назвал.
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