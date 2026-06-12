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12 июня 2026, 16:03 Читати українською

Платные дороги в Украине появятся обязательно

Платные дороги в Украине появятся очень скоро. Вопрос только в том, когда и в какой форме. Заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач пояснил «Суспільному», что речь идет не о шлагбаумах на трассах, а о комплексной системе толлинга, которая будет учитывать тип транспорта, его вес и фактическую нагрузку на дорожное покрытие.

Платные дороги в Украине появятся очень скоро.

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Какие модели рассматриваются

Среди возможных вариантов рассматриваются несколько подходов, уже действующих в разных странах ЕС:

  • электронное разрешение для всех водителей без исключения;
  • отдельная плата только для коммерческого транспорта;
  • дифференцированная система в зависимости от категории и веса транспортного средства;
  • учет интенсивности использования дорог

По словам Деркача, ключевая проблема дорог — не количество машин, а перегрузка. Тяжелый коммерческий транспорт разрушает покрытие значительно быстрее легковых автомобилей, поэтому именно он может стать первой категорией в системе отдельной оплаты.

Электромобили останутся без повышенного тарифа

Деркач особо подчеркнул: электромобили не должны платить больше только из-за типа двигателя. В то же время, полностью исключать их из системы финансирования дорог также нелогично — они также пользуются инфраструктурой.

Отдельного закона о толлинге в Украине пока нет. Но введение системы является частью евроинтеграционных обязательств и, по словам замминистра, неизбежно. Однако сроки, когда это произойдет, он не назвал.

Читайте также: Какие электромобили выбирают украинцы

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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nitrous2000
nitrous2000
12 июня 2026, 16:37
#
Якщо будуть платні швидкісті автостради Київ- Львів і тд. я тільки за.
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