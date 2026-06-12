Правительство продвигает новый Таможенный кодекс: какие изменения ожидают бизнес

Кабинет Министров продолжает реформу таможенной системы и продвигает новый Таможенный кодекс, призванный адаптировать украинское законодательство к стандартам Европейского Союза. Документ зарегистрирован в Верховной Раде под номером 12042 и рассматривается как один из ключевых элементов евроинтеграции Украины. Об этом сообщает издание Forbes .

Действующий Таможенный кодекс морально устарел. 72% опрошенных таможенных экспертов поддерживают принятие нового документа в 2026 году. В то же время интегральная оценка работы таможни в 2025 году снизилась до 3,24 балла из 5 возможных.

Работа над новой его редакцией длилась два года. После направления документа в Еврокомиссию для оценки соответствия таможенному законодательству ЕС было проведено 14 рабочих встреч с европейскими экспертами. С октября 2025 года по март 2026 года рабочая группа из 15 представителей крупнейших бизнес-объединений провела более 60 консультаций.

Изменения, которые, скорее всего, заработают уже в следующем году

Основные новшества:

полный переход на таможенную терминологию ЕС;

внедрение системы авторизаций и новых таможенных процедур;

европейский подход к декларированию, таможенному долгу, гарантиям и освобождениям от уплаты пошлины.

Одной из наиболее заметных новаций станет усиление контролирующей функции таможенных органов. Предполагается, что таможня получит более широкие полномочия по проверке надежности компаний и пост-аудита. В то же время согласно европейским требованиям функции досудебного расследования экономических преступлений и контрабанды остаются при Бюро экономической безопасности (БЭБ), тогда как таможенники сосредоточатся на фиксации нарушений и обмене данными с европейскими коллегами.

Ждем также обновленный подход к функционированию свободных зон и магазинов беспошлинной торговли. Имеющиеся объекты должны будут пройти процедуру подтверждения и переоформления в соответствии с новыми европейскими критериями надежности после завершения переходного периода.

Также предполагается полная цифровизация, то есть введение единой электронной таможенной декларации европейского образца. Планируется, что весь обмен между таможней и бизнесом (декларации, заявления, решения) будет проходить только в электронном виде. Бумажные документы будут приниматься только в виде исключения при технических сбоях.

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А что с авторизациями?

Еще одним направлением реформы станет обновление системы таможенных авторизаций и упрощений (в частности, статуса АЭО — авторизованного экономического оператора). Компании, отвечающие установленным критериям надежности, смогут получить существенные преимущества при прохождении таможенных процедур.

Отметим, что выданные ранее бессрочные авторизации продолжат действовать, а срочные будут действовать до завершения своего срока. То есть добросовестный бизнес не потеряет уже полученные разрешения автоматически.

Отметим, что большинство норм нового кодекса должны вступить в силу с 1 декабря 2027 года. Для полного внедрения всех электронных систем предусмотрен переходный период до 31 декабря 2029 года. Взаимодействие с контролирующими органами будет проходить через вебпортал «Единое окно для международной торговли».