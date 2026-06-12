К закрытию межбанка в пятницу, 12 июня, курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и продаже, евро подешевел на 8 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже.
Доллар и евро подешевели на межбанке
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Открытие 12 июня
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Закрытие 12 июня
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Изменения
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44,88/44,91
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44,83/44,86
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5/5
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51,95/51,96
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51,87/51,89
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8/7
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,60−45,12 грн. Евро покупают за 51,67 грн, а продают за 52,23 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,86−44,90, евро — 52,00−52,20 грн.
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Источник: Минфин
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