Главное за неделю: реформа ВСУ, «налог на OLX» и изменения в Госбюджет-2026

Главное через неделю с 8 по 12 июня.

Реформа ВСУ: новые контракты с зарплатой до 460 тысяч, автоперевод и срок службы

Министерство обороны Украины объявило о запуске реформы военной службы. Первый этап изменений предполагает новые условия контрактов, определение четких сроков службы, а также повышенные выплаты военнослужащим боевых подразделений.

МВФ согласовал выделение Украине транша без выполнения одного из условий программы — Bloomberg

Международный валютный фонд (МВФ) и правительство Украины достигли соглашения на уровне персонала, открывающего путь к выделению Киеву очередного транша кредита в размере почти $700 млн. Финансирование будет выделено несмотря на невыполнение условия принятия закона о налогообложении международных посылок стоимостью до 150 евро. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Банки Украины заработали 34,7 млрд грн: кто возглавил рейтинг

По итогам января-апреля 2026 года украинские банки заработали 34,7 млрд. грн. чистой прибыли после налогообложения. Самым прибыльным остается Приватбанк, на который пришлось 16,09 млрд грн, или 46,3% от общего результата системы. В пятерку лидеров также вошли Универсал Банк, Ощадбанк, Райффайзен Банк и ПУМБ.

Госстат ухудшил оценку падения ВВП Украины в первом квартале 2026 года

Государственная служба статистики обнародовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины за первый квартал 2026 года. Согласно обновленным данным, ведомство ухудшило оценку падения реального ВВП по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году до 0,6%. Ранее прогнозировалось понижение на 0,5%.

Рекордные цены на АЗС меняют авторынок: что покупать в 2026 году

Украинский авторынок продолжает «тормозить», хотя раньше активно рос, несмотря на войну. И в апреле, и по итогам мая, продажи машин ушли в минус. Но дело не только в объемах продаж. Из-за рекордного роста цен на горючее и возврата НДС на электрокары, водители массово пересматривают свои автомобильные предпочтения.

ЕЦБ впервые с 2023 года повысил ставки

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании 11 июня принял решение повысить три ключевых процентных ставки на 25 базисных пунктов.

Верховная Рада окончательно приняла изменения в Госбюджет-2026

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 15224, предусматривающий существенное увеличение расходов бюджета в текущем году. Несмотря на принятие документа голосование прошло в напряженной атмосфере. Многие народные избранники выразили откровенное разочарование тем, что в итоговой редакции закона не нашлось места для повышения денежного довольствия военнослужащим.

Совет поддержал снижение налога на аренду жилья до 5%

9 июня Верховная Рада приняла законопроект № 15111-д, которым, среди прочего, уменьшили налоговую нагрузку для физических лиц, официально сдающих недвижимость в аренду. Об этом написала глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Девальвация гривни набирает обороты: теряют ли гривневые депозиты и ОВГЗ привлекательность

Гривна продолжает ослабевать, а текущая динамика валютного рынка уже приближается к доходности гривневых инструментов. Впрочем, несмотря на ускорение девальвации, гривневые ОВГЗ пока остаются выгоднее валюты по итогам первого полугодия. Об этом свидетельствуют расчеты финансового аналитика Андрея Шевчишина.

Украина получила от ЕС очередной транш на 2,8 млрд евро: куда пойдут деньги?

Европейский Союз перечислил Украине новый транш финансовой поддержки в размере почти 2,8 миллиарда евро. Эти средства помогут сохранить макроэкономическую стабильность и обеспечить финансирование ключевых функций в условиях войны. Об этом сообщило Министерство финансов Украины .

Рада приняла закон о «налоге на OLX»

Во вторник, 9 июня, Верховная Рада приняла в целом законопроект № 15111-д о налогообложении цифровых платформ, который назвали «налогом на OLX». Он касается как украинских, так и международных цифровых сервисов, в частности, Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo, Uber и других. Об этом стало известно с заседания Верховной рады.

Доллар будет дорожать, но без резкой девальвации: прогноз ICU на конец года

Курс гривны к доллару на конец 2026 года составит 45,8 грн/$. Об этом говорится в обновленном макроэкономическом прогнозе ICU.

В мае инфляция в Украине замедлилась до 0,9%, а в годовом исчислении упала до 8,2%.

В Украине зафиксировано замедление темпов роста потребительских цен. В мае 2026 года инфляция составила 0,9%. Для сравнения, в предыдущие месяцы показатели были выше: 1,4% в апреле, 1,7% в марте, 1% в феврале. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.