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12 июня 2026, 19:30 Читати українською

Работа по дому в Европе: почему ваши шансы на фриланс зависят от страны проживания

Пандемия давно закончилась, но культура отдаленной работы навсегда сменила европейский рынок труда. Однако, как свидетельствуют свежие данные Евростата, между странами ЕС образовался настоящий цифровой и ментальный раскол. Шансы работать из дома в разных уголках Европы отличаются почти в 16 раз. Это выяснили аналитики издания Euro News.

Пандемия давно закончилась, но культура отдаленной работы навсегда сменила европейский рынок труда.

География раскола: где офисы пустеют, а где работа остается кабинетной

Самыми большими фанатами «дистанционки» оказались жители Северной и Северо-Западной Европы. Абсолютным чемпионом здесь является Финляндия, где более 20,5% работников обычно выполняют свои обязанности из дома.

Традиционно высокие показатели удерживают также Ирландия, Нидерланды и Франция. В этих странах право просить работодателя об отдаленном формате уже защищено на законодательном уровне. Кроме того, хотя Великобритания не входит в отчеты Евростата, независимые исследования показывают, что там сейчас фиксируется самый высокий уровень удаленной работы на континенте (22%).

На другом полюсе оказались Южная и Восточная Европа, где процент работающих из дома едва превышает статистическую погрешность. Самые низкие показатели отмечены в Румынии (всего 1,3%) и Болгарии (1,4%). Похожая ситуация наблюдается в Северной Македонии, Греции и Италии, где работники не спешат покидать привычные офисы. Там фрилансеров менее 3 процентов от общего числа работающих.

Эксперты Европейского банка по реконструкции и развитию (ЕБРР) выделяют несколько причин такого разрыва.

Во-первых, это структура экономики. Страны с развитым сектором услуг и IT легко идут в онлайн, тогда как в регионах с доминированием аграрного сектора или производства физическое присутствие на работе обязательно.

Во-вторых, влияет менталитет — если на Севере бизнес строится на высокой автономии, то на Юге до сих пор властвуют традиционные нормы личного менеджмента «с глазу на глаз». К тому же сама Еврокомиссия сейчас начинает подталкивать компании к дистанционному труду ради экономии энергоресурсов на содержание крупных офисов.

Читайте также: Фриланс-бум в Украине: 56% специалистов уже работают или планируют работать удаленно

Цифровая экосистема: что стоит за успехом фрилансера

Только согласие руководства не гарантирует эффективной работы с дивана — для этого нужен надежный технологический фундамент. В странах-лидерах возможности дистанционного труда напрямую связаны с качеством цифровой инфраструктуры. Например, покрытие высокоскоростным интернетом и доступность оптиковолоконных сетей в той же Финляндии или Нидерландах позволяют бесперебойно проводить масштабные видеоконференции и оперировать «тяжелыми» облачными данными из любого пригорода.

Немаловажным фактором является и развитие городской эко-системы. Последние годы Западная Европа переживает настоящий бум коворкингов и гибких офисных пространств. Они стали промежуточным звеном для тех, кто не хочет тратить время на дорогу в головной офис, но нуждается в профессиональной атмосфере, стабильной связи и автономном энергопитании за пределами собственной квартиры.

Кроме того, высокая концентрация удаленщиков формирует мощные локальные коммьюнити. В городах с развитой культурой телеворкинга быстро создаются профессиональные сообщества для обмена опытом, нетворкинга и совместной работы. Это превращает дистанционную работу из вынужденной изоляции в полноценный стиль жизни, который стимулирует развитие местной экономики.

Но не стоит забывать, что «работа на диване» не отменяет уплаты налогов. Узнайте из нашей статьи, как налоговая может узнать о ваших настоящих доходах .

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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