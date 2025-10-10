Multi от Минфин
українська
10 октября 2025, 20:00

Главное за неделю: замедление инфляции, спецбанк, золото по $4000

Финансовые новости за неделю, 6−10 октября.

Финансовые новости за неделю, 6−10 октября.

Инфляция в Украине в сентябре замедлилась с 13,2% до 11,9% — Госстат

Годовая инфляция в сентябре замедлилась до 11,9% по сравнению с 13,2% в августе. Базовая инфляция в сентябре составила 1,3% по сравнению с августом и 11,0% по сравнению с сентябрем 2024 года. Базовая инфляция в сентябре составила 1,3% по сравнению с августом и 11,0% по сравнению с сентябрем 2024 года.

Рада поддержала создание Специализированного госбанка

8 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект N11238 о Национальном учреждении развития — специализированном государственном банке, главной задачей которого станет кредитование проектов для восстановления Украины. Это учреждение будет работать по модели «банка банков» и финансировать сферы, которые частный капитал считает слишком рискованными.

Минфин разместил ОВГЗ на 23,3 миллиарда гривен. Что предлагали инвестору

Министерство финансов 7 октября 2025 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 23,3 миллиарда гривен в эквиваленте.

Международные резервы Украины продолжают расти благодаря помощи партнеров

Международные резервы Украины в сентябре выросли на 1,1% и на 1 октября составили $46,5 млрд. Рост произошел благодаря тому, что поступления финансовой помощи от международных партнеров превысили объемы продажи валюты, которую Национальный банк осуществлял для поддержки курса гривны.

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2026 году

Экономический рост Украины в 2026 году останется на уровне 2025 года, составив 2%, тогда как ускорение до 5% прогнозируется в 2027 году.

Стали «единорогом»: IT-холдинг Гороховского привлек инвестиции из США по оценке более $1 млрд

Украинский IT-холдинг Fintech-IT Group, разработчик технологической экосистемы monobank, привлек инвестиции от американского фонда Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF). Сделка, которая является одной из крупнейших на украинском венчурном рынке за время полномасштабной войны, оценила компанию Олега Гороховского и Михаила Рогальского в более чем $1 миллиард, предоставив ей статус «единорога».

Стоимость золота переписала исторический максимум: цена превысила $4000 за унцию

Стоимость золота переписала исторический максимум. Цены на золото впервые в истории превысили $4000 за унцию. Декабрьские фьючерсы на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) на торгах во вторник, 7 октября, подорожали на 0,6% и достигли отметки $4000,1 за унцию.

Источник: Минфин
