Стоимость золота переписала исторический максимум: Цена превысила $4000 за унцию

Стоимость золота переписала исторический максимум. Цены на золото впервые в истории превысили $4000 за унцию. Декабрьские фьючерсы на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) на торгах во вторник, 7 октября, подорожали на 0,6% и достигли отметки $4000,1 за унцию.

Какая причина

Рост спроса наблюдается на фоне приостановки работы правительства США (шатдаун) впервые почти за семь лет. С 1 октября в США официально наступил шатдаун после того, как конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год.

На этот период госучреждениям запрещено тратить деньги, большинство госслужащих отправляют в неоплачиваемые отпуска, а те, чей функционал считается критически важным (медики, пограничники, военные, транспортные работники и другие), будут работать без зарплаты.

Пока нет никаких признаков выхода из тупика между двумя палатами конгресса США, который привел к приостановке работы правительства, отмечает Reuters. И это продолжает подталкивать рынок золота вверх.

Росту цен на золото также способствуют политические кризисы во Франции и Японии, которые усиливают опасения по поводу фискальной политики и способствуют росту цен на золото, пишет Bloomberg.

Спрос на золото также растет в ожидании дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США. Согласно инструменту FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку, на 6 октября участники рынка оценивают вероятность снижения ставки ФРС на заседании в конце октября на 25 б.п. в 92,5%. Еще 7,5% приходится на вариант с сохранением ставки на текущем уровне 4−4,25%.

Кроме того, продолжил снижаться курс доллара, из-за чего золото, стоимость которого номинирована в долларах, стало дешевле для зарубежных покупателей, торгующих в других валютах.

Аналитики также связывают рост цен с крупными закупками центральных банков, особенно в странах с развивающейся экономикой, которые стремятся снизить зависимость от доллара США. Кроме того, увеличился спрос на биржевые фонды, обеспеченные золотом (ETF). В сентябре ежемесячный приток средств в биржевые фонды был самым большим за три года, подсчитал Bloomberg.

«Золото выигрывает от опасений по поводу ослабления доллара, политической ситуации, связанной с приостановкой работы правительства в США, а также от общей геополитической неопределенности», — рассказал руководитель отдела институциональных рынков в ABC Refinery Николас Фраппелл. Он добавил, что перспективы рынка золота остаются оптимистичными.

Напомним

С начала 2025 года цены на золото, которое традиционно считается надежным средством защиты капитала от геополитических и экономических рисков, прибавили почти 50%.

В апреле этого года цены превысили отметку $3500 за унцию из-за геополитической напряженности и экономической неопределенности, вызванной введением президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт в страну. В сентябре рост ускорился — цены на золото впервые в истории поднялись выше $3600 за унцию, а затем — $3700 за унцию, $3800 за унцию и $3900 за унцию.