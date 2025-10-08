Рада поддержала создание Специализированного госбанка

8 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект N11238 о Национальном учреждении развития — специализированного государственного банка, главной задачей которого станет кредитование проектов для восстановления Украины. Этот институт будет работать по модели «банк банков» и будет финансировать сферы, которые частный капитал считает слишком рискованными. Об этом написал глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

Что предполагает законопроект

преодоление проблем с финансированием релоцированного бизнеса, предприятий в регионах прифронтовых, бизнеса внутренне перемещенных лиц, а также проектов с повышенным уровнем риска;

привлечение средств частных инвесторов и направление их на восстановление экономики через разные финансовые инструменты;

поддержка, прежде всего, малого и среднего предпринимательства, которое оказалось в сложных условиях, но имеет потенциал для восстановления и развития.

Отдельно предусмотрена возможность поддержки других категорий лиц (в том числе и физических), не имеющих доступа к финансированию на адекватных условиях или такой доступ затруднен из-за кризиса, несовершенства рыночных механизмов или других обстоятельств.

Отдельно закон содержит положения, запускающие программу страхования военных рисков в прифронтовых регионах, о чем давно просит бизнес и простые граждане.

Немецкий опыт: как будет работать «банк банков»

Законопроект (N11238) предлагает создать в Украине аналог немецкого банка KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Это учреждение было основано в 1948 году в рамках Плана Маршалла и стало ключевым инструментом послевоенного экономического чуда в Германии.

Статус «банка банков» означает, что НУР не будет напрямую работать с тысячами предпринимателей. Она будет предоставлять финансовые ресурсы и гарантии коммерческим банкам, которые, в свою очередь, будут кредитовать бизнес по определенным программам. Это позволит привлекать частный капитал и эффективно распределять денежные средства.

Планируется, что новая структура может быть создана на базе уже существующего Фонда развития предпринимательства, успешно реализующего государственные программы, в частности «Доступные кредиты 5−7-9%».