українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
8 октября 2025, 12:23

Рада поддержала создание Специализированного госбанка

8 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект N11238 о Национальном учреждении развития — специализированного государственного банка, главной задачей которого станет кредитование проектов для восстановления Украины. Этот институт будет работать по модели «банк банков» и будет финансировать сферы, которые частный капитал считает слишком рискованными. Об этом написал глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

8 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект N11238 о Национальном учреждении развития — специализированного государственного банка, главной задачей которого станет кредитование проектов для восстановления Украины.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что предполагает законопроект

  • преодоление проблем с финансированием релоцированного бизнеса, предприятий в регионах прифронтовых, бизнеса внутренне перемещенных лиц, а также проектов с повышенным уровнем риска;

  • привлечение средств частных инвесторов и направление их на восстановление экономики через разные финансовые инструменты;

  • поддержка, прежде всего, малого и среднего предпринимательства, которое оказалось в сложных условиях, но имеет потенциал для восстановления и развития.

Отдельно предусмотрена возможность поддержки других категорий лиц (в том числе и физических), не имеющих доступа к финансированию на адекватных условиях или такой доступ затруднен из-за кризиса, несовершенства рыночных механизмов или других обстоятельств.

Отдельно закон содержит положения, запускающие программу страхования военных рисков в прифронтовых регионах, о чем давно просит бизнес и простые граждане.

Немецкий опыт: как будет работать «банк банков»

Законопроект (N11238) предлагает создать в Украине аналог немецкого банка KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Это учреждение было основано в 1948 году в рамках Плана Маршалла и стало ключевым инструментом послевоенного экономического чуда в Германии.

Статус «банка банков» означает, что НУР не будет напрямую работать с тысячами предпринимателей. Она будет предоставлять финансовые ресурсы и гарантии коммерческим банкам, которые, в свою очередь, будут кредитовать бизнес по определенным программам. Это позволит привлекать частный капитал и эффективно распределять денежные средства.

Планируется, что новая структура может быть создана на базе уже существующего Фонда развития предпринимательства, успешно реализующего государственные программы, в частности «Доступные кредиты 5−7-9%».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Ranet
Ranet
8 октября 2025, 12:41
#
Для специальных банковских операций?
+
+15
Я. ..
Я. ..
8 октября 2025, 12:46
#
Для спеціального банківського розпилу коштів, котрі будуть надаватися штатами і ЄС на відбудову України
+
0
MAXAOH
MAXAOH
8 октября 2025, 13:11
#
Зрадоёбом ты был, тупым и останешься…
