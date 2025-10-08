Минфин разместил ОВГЗ на 23,3 миллиарда гривен. Что предлагали инвестору

Министерство финансов 7 октября 2025 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 23,3 миллиарда гривен в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

«Первый аукцион по размещению ОВГЗ в октябре принес в государственный бюджет 23,3 млрд грн в эквиваленте. Из них 14,9 млрд грн — от продажи гривневых бумаг, а $203 млн — от валютных облигаций», — говорится в сообщении.

Что предлагали инвестору

По данным министерства, инвесторам были предложены гривневые ОВГЗ:

5,3 млрд грн под 16,35% с погашением через 1,1 года,

5,2 млрд грн под 17,10% с погашением через 1,8 года,

4,4 млрд грн под 17,80% с погашением через 3 года.

С начала 2025 года из-за размещения ОВГЗ уже привлечено 431,8 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — более 1,8 трлн грн.

Все средства направляются на поддержку Вооруженных сил Украины и укрепление финансовой устойчивости государства.