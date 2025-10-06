Multi от Минфин
6 октября 2025, 12:22 Читати українською

Стали «единорогом»: IT-холдинг Гороховского привлек инвестиции из США на сумму более $1 млрд

Украинский IT-холдинг Fintech-IT Group, разработчик технологической экосистемы monobank, привлек инвестиции от американского фонда Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF). Сделка, которая является одной из крупнейших на украинском венчурном рынке за время полномасштабной войны, оценила компанию Олега Гороховского и Михаила Рогальского в более чем $1 миллиард, предоставив ей статус «единорога». Об этом говорится в официальном пресс-релизе фонда UMAEF от 6 октября.

Украинский IT-холдинг Fintech-IT Group, разработчик технологической экосистемы monobank, привлек инвестиции от американского фонда Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF).

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Детали сделки

Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) — это американская инвестиционная корпорация, деятельность которой осуществляется под надзором Государственного департамента США. Это придает сделке особую важность, поскольку она является не только коммерческой, но и стратегической инвестицией в украинскую экономику. UMAEF также возглавил консорциум других частных американских инвесторов, которые присоединились к сделке.

В рамках договоренностей представитель фонда войдет в совет директоров Fintech-IT Group.

«Эта инвестиция полностью соответствует стратегии Фонда: Fintech-IT Group достигает по-настоящему выдающихся результатов в финансовом секторе Украины. Успех Компании еще раз подтверждает силу украинской ИТ-экосистемы, глубину ее технического таланта и креативности», — отметила президент и главный исполнительный директор UMAEF Ярослава З. Джонсон.

Не только monobank: что входит в IT-холдинг

Fintech-IT Group, основанный Олегом Гороховским и Михаилом Рогальским, является технологическим ядром проекта monobank, который работает по лицензии АО «Универсал Банк». За неполные восемь лет monobank стал вторым крупнейшим банком Украины по количеству карт и регулярно входит в мировые рейтинги ведущих необанков.

Однако холдинг развивает и ряд собственных продуктов, диверсифицируя бизнес:

  • market by mono — маркетплейс товаров;
  • Expirenza — сервис для цифровизации меню и оплаты в ресторанах;
  • Base by mono — платформа монетизации для блогеров и онлайн-креаторов;
  • Loyalty.ai — инструмент для интеграции программ лояльности партнеров в банковские приложения.

«Мощный сигнал» для рынка

Соучредители Fintech-IT Group подчеркнули, что эта инвестиция является чрезвычайно важным сигналом для всего украинского рынка.

«Мы благодарны UMAEF за доверие и поддержку. А главное — это мощный сигнал, что даже во время большой войны ведущий американский инвестор готов инвестировать в экономику Украины», — прокомментировали Олег Гороховский и Михаил Рогальский.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
akaMIK
akaMIK
6 октября 2025, 13:14
#
Сам себя оценили и в себя инвестировали, вот что космическая прибыль на ОВДП животворящая делает!
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
6 октября 2025, 13:17
#
Ще один козак з пейсами замість оселедця.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Ярослав Голобородько и 27 незарегистрированных посетителей.
