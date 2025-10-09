Инфляция в Украине в сентябре замедлилась с 13,2% до 11,9% — Госстат

Годовая инфляция в сентябре замедлилась до 11,9% по сравнению с 13,2% в августе. Об этом говорится в сообщении Госстата.

Базовая инфляция в сентябре составила 1,3% по сравнению с августом и 11,0% по сравнению с сентябрем 2024 года.

Как изменились цены

Потребительские цены в сентябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, когда рост составил 0,2%.

В сентябре на потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,8%. Существеннее всего подешевели фрукты (на 11,8%) и овощи (на 10,6%).

Также на 1,3−2,9% снизились цены на яйца, сахар и рис. Цены на сало, подсолнечное масло, рыбу и рыбные продукты, кисломолочную продукцию, мясо и мясопродукты, продукты переработки зерновых, безалкогольные напитки, хлеб и масло выросли на 0,7−4,0%.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 1,2%, в том числе табачные — на 1,4%, алкогольные напитки — на 1,0%.

Цены на одежду и обувь выросли на 8,2%, при этом одежда подорожала на 9,1%, а обувь — на 7,3%.

Стоимость образовательных услуг увеличилась на 12,4%, в том числе высшее образование подорожало на 16,8%, среднее — на 8,5%.

Напомним

В августе годовая инфляция замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле. Потребительские цены в августе снизились на 0,2%, что соответствует снижению на 0,2% в предыдущем месяце.