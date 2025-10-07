Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2026 году

Экономический рост Украины в 2026 году останется на уровне 2025-го, составив 2%, в то время как ускорение до 5% прогнозируется в 2027 году. Об этом говорится в прогнозе Всемирного банка.

Причина снижения

В апреле банк ожидал ускорения роста украинской экономики на следующий год до 5,2%.

Основными причинами замедления являются продолжающееся российское вторжение, слабая инвестиционная и бизнес-активность, повреждение инфраструктуры, рекордные показатели импорта газа, а также сокращение агроэкспорта из-за неблагоприятных погодных условий и возвращения торговых ограничений со стороны ЕС, говорят аналитики.

В первой половине 2025 года экспорт сократился почти на 5%, причем больше всего пострадали поставки в Европейский Союз, которые составляют примерно 60% украинского экспорта.

В отчете Всемирного банка Украина характеризуется как страна с «недостаточным уровнем торговли» по сравнению с потенциалом региона, что подчеркивает необходимость расширения рынков сбыта и повышения конкурентоспособности.

Данные об эластичности занятости по росту ВВП доступны только к 2021 году, что свидетельствует о нехватке актуальной статистики в условиях войны. Предполагается, что создание новых рабочих мест будет зависеть от модернизации ключевых секторов экономики.

В то же время, по данным Всемирного банка, демографическая ситуация усугубляет перспективы: Украина имеет один из самых больших в мире прогнозируемых спадов населения — более 40% к концу века.

Несмотря на вызовы, ВБ выделяет несколько секторов, которые могут стать драйверами восстановления и роста занятости. ИТ и цифровые услуги остаются ключевым конкурентным преимуществом Украины.

Агросектор и агропереработка имеют потенциал для повышения производительности и добавленной стоимости при модернизации.

Отмечается, что оборонная промышленность и смежные производства могут создавать высококвалифицированные рабочие места, а энергетика и инфраструктура способствовать восстановлению и интеграции в европейские цепи поставок.