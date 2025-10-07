Международные резервы Украины в сентябре выросли на 1,1% и на 1 октября составили $46,5 млрд. Рост произошел благодаря тому, что поступления финансовой помощи от международных партнеров превысили объемы продажи валюты, которую Национальный банк осуществлял для поддержки курса гривны. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба НБУ.
Международные резервы Украины продолжают расти благодаря помощи партнеров
Баланс сентября: что повлияло на резервы
Динамику резервов в сентябре определили несколько ключевых факторов:
- Международная помощь (+2,9 млрд долл. США): На счета правительства поступило почти $2,9 млрд. Основными донорами стали Всемирный банк ($1,43 млрд) и Европейский Союз в рамках инициативы G7 ($1,17 млрд).
- Выплаты по долгам (-818 млн долл. США): Украина потратила $563,6 млн на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте, а также выплатила $254,4 млн Международному валютному фонду.
- Интервенции НБУ (-2,3 млрд долл. США): Для поддержания стабильности на валютном рынке Нацбанк продал $2,29 млрд. Стоит отметить, что чистая продажа валюты в сентябре сократилась на 15% по сравнению с августом, что свидетельствует об уменьшении давления на гривну.
- Переоценка активов (+690,6 млн долл. США): Благодаря изменению рыночной стоимости финансовых инструментов и курсов валют, стоимость резервов дополнительно выросла.
Что такое международные резервы и зачем они нужны
Международные (или золотовалютные) резервы — это, по сути, финансовая подушка безопасности страны, состоящая из иностранной валюты, золота и других надежных активов. Они выполняют несколько критически важных функций:
- Поддержка стабильности гривны: НБУ продает валюту из резервов, чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке.
- Выполнение государственных обязательств: из них правительство и Нацбанк выплачивают долги перед иностранными кредиторами.
- Финансирование критического импорта: в кризисных ситуациях резервы гарантируют, что страна сможет закупить необходимые товары за рубежом.
- Текущий объем резервов в $46,5 млрд покрывает 5,1 месяца будущего импорта. Этот показатель является очень хорошим индикатором финансовой устойчивости (международным стандартом считается уровень в 3 месяца).
Источник: Минфин
