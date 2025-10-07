Международные резервы Украины продолжают расти благодаря помощи партнеров

Международные резервы Украины в сентябре выросли на 1,1% и на 1 октября составили $46,5 млрд. Рост произошел благодаря тому, что поступления финансовой помощи от международных партнеров превысили объемы продажи валюты, которую Национальный банк осуществлял для поддержки курса гривны. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба НБУ.