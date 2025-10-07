Multi от Минфин
українська
7 октября 2025, 18:50

Международные резервы Украины продолжают расти благодаря помощи партнеров

Международные резервы Украины в сентябре выросли на 1,1% и на 1 октября составили $46,5 млрд. Рост произошел благодаря тому, что поступления финансовой помощи от международных партнеров превысили объемы продажи валюты, которую Национальный банк осуществлял для поддержки курса гривны. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба НБУ.

Международные резервы Украины в сентябре выросли на 1,1% и на 1 октября составили $46,5 млрд.

Баланс сентября: что повлияло на резервы

Динамику резервов в сентябре определили несколько ключевых факторов:

  • Международная помощь (+2,9 млрд долл. США): На счета правительства поступило почти $2,9 млрд. Основными донорами стали Всемирный банк ($1,43 млрд) и Европейский Союз в рамках инициативы G7 ($1,17 млрд).
  • Выплаты по долгам (-818 млн долл. США): Украина потратила $563,6 млн на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте, а также выплатила $254,4 млн Международному валютному фонду.
  • Интервенции НБУ (-2,3 млрд долл. США): Для поддержания стабильности на валютном рынке Нацбанк продал $2,29 млрд. Стоит отметить, что чистая продажа валюты в сентябре сократилась на 15% по сравнению с августом, что свидетельствует об уменьшении давления на гривну.
  • Переоценка активов (+690,6 млн долл. США): Благодаря изменению рыночной стоимости финансовых инструментов и курсов валют, стоимость резервов дополнительно выросла.

Что такое международные резервы и зачем они нужны

Международные (или золотовалютные) резервы — это, по сути, финансовая подушка безопасности страны, состоящая из иностранной валюты, золота и других надежных активов. Они выполняют несколько критически важных функций:

  • Поддержка стабильности гривны: НБУ продает валюту из резервов, чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке.
  • Выполнение государственных обязательств: из них правительство и Нацбанк выплачивают долги перед иностранными кредиторами.
  • Финансирование критического импорта: в кризисных ситуациях резервы гарантируют, что страна сможет закупить необходимые товары за рубежом.
  • Текущий объем резервов в $46,5 млрд покрывает 5,1 месяца будущего импорта. Этот показатель является очень хорошим индикатором финансовой устойчивости (международным стандартом считается уровень в 3 месяца).
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Комментарии - 1

R S
R S
7 октября 2025, 19:56
Направлять кредитные деньги в резервы — это гениально!
