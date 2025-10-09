Multi от Минфин
українська
9 октября 2025, 20:00

Главное за четверг: Замедление инфляции, проверка бизнеса и План прохождения зимы

Инфляция в Украине в сентябре замедлилась с 13,2% до 11,9%

Инфляция в Украине в сентябре замедлилась с 13,2% до 11,9%Годовая инфляция в сентябре замедлилась до 11,9% по сравнению с 13,2% в августе.

Годовая инфляция в сентябре замедлилась до 11,9% по сравнению с 13,2% в августе. Об этом говорится в сообщении Госстата.

Новое видео: Доллар под давлением: главные риски для курса валют

В новом выпуске разбираем главные факторы: падение доли доллара в мировых резервах, тарифные войны и требования Трампа к ФРС, возможный шатдаун в США, внутренние факторы и планируемые интервенции НБУ.

122 дополнительные проверки бизнеса: К кому и когда придут налоговики

122 дополнительных новых проверок проведет Государственная налоговая служба до конца 2025 года. В общей сложности почти 5 тысяч проверок запланировала Налоговая по обновленному плану за весь 2025 год.

Фиксированная цена на газ для населения будет неизменной до 31 марта 2026 года

Премьер-министр Юлия Свириденко заверила, что фиксированная цена на природный газ для населения и бюджетных учреждений остается неизменной до 31 марта 2026 года.

Кабмин одобрил План прохождения зимы

Правительство одобрило План прохождения зимы — утвердило единую дорожную карту действий для всех министерств и служб, которая предусматривает защиту энергообъектов, обеспечение резерва оборудования и материалов, план быстрой реакции. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Битва за кошелек: кто предлагает лучшие программы лояльности в банках

Программы лояльности превратились из приятного бонуса в мощный инструмент удержания клиентов. Банки возвращают деньги за покупки, предоставляют скидки на проведение определенных сделок, добавляют проценты к депозиту. Чьи программы лояльности наиболее интересны, исследовал «Минфин».

Украинские памятные монеты: как собрать инвестиционную коллекцию на среднюю зарплату

Принято считать, что коллекционирование монет — удовольствие не из дешевых, тем более, их приобретение в инвестиционных целях. Рискну опровергнуть это утверждение и расскажу, как собрать коллекцию монет с минимальными вложениями и сколько можно заработать.

