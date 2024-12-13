Ставка НБУ, ВВП, инфляция и «Тысяча Зеленского»: главное за неделю

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 13,5% годовых. Это решение направлено на сохранение устойчивости валютного рынка, удержание инфляционных ожиданий под контролем и постепенное замедление инфляции до 5%.

Рост ВВП Украины с начала года составил 4% — Свириденко

Министерство экономики оценило рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины за январь-ноябрь 2024 года в 4% к аналогичному периоду прошлого года, сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Годовая инфляция в Украине ускорилась до 11,2% — Госстат

Годовая инфляция в Украине ускорилась до 11,2%. В ноябре 2024 года инфляция на потребительском рынке ускорилась до 1,9% по сравнению с 1,8% в октябре.

Рост реальных зарплат замедляется из-за инфляции

Размер среднемесячной зарплаты в Украине в третьем квартале 2024 г. вырос на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 21 946 грн. По данным Госстата, за девять месяцев этого года средняя заработная плата составила 20 592 грн, что на 22,2% больше, чем в прошлом.

«Тысяча Зеленского»: Украинцы начали получать выплаты

Украинцы начали получать выплаты в рамках программы «Зимняя поддержка».

Биткоин восстановился до $100 тысяч после коррекции

Биткоин быстро восстановился до $100 тысяч после продолжавшейся два дня коррекции.

Крупнейшие банки договорились снизить лимиты карточных переводов для клиентов без подтвержденных источников доходов — меморандум

10 декабря в Национальном банке Украины прошел пресс-брифинг с участием руководителей Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), Ассоциации украинских банков (АУБ), Приватбанка, Ощадбанка, Райффайзен Банка и Универсал Банка, посвященный подписанию Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг.