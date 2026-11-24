Если квартира, дом или нежилое помещение находятся в общей совместной собственности нескольких лиц и не поделены, налог на недвижимость должен платить один из совладельцев. Владельцы могут самостоятельно договориться, кто будет отвечать за платеж, и сообщить об этом налоговую. Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины 23 ноября.

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Кто должен платить налог

Согласно подпункту 266.1.2 Налогового кодекса Украины, порядок налогообложения зависит от формы общей собственности и того, разделена ли недвижимость между собственниками.

Если недвижимость находится в совместной собственности и не разделена, совладельцы могут определить плательщика по взаимному согласию. Исключение — случаи, когда другой порядок установлен решением суда.

Как сообщить в налоговую

Для определения ответственного за уплату налога владельцы должны подать письменное заявление-согласие в контролирующий орган по месту налогового адреса избранного плательщика.

Заявление достаточно подать один раз. Она действует бессрочно, поэтому каждый год повторно обращаться в налоговую не нужно.

В то же время повторное обращение необходимо, если изменяются обстоятельства:

Налогоплательщик. Совладельцы договорились, что в дальнейшем будет платить другое лицо.

Совладельцы договорились, что в дальнейшем будет платить другое лицо. Состав владельцев. Один из совладельцев продал или подарил свою долю или появился новый собственник.

Один из совладельцев продал или подарил свою долю или появился новый собственник. Характеристики недвижимости. Произведена реконструкция, достройка или изменилась общая площадь объекта.

В этих случаях нужно повторно уведомить ГНС, чтобы налоговые начисления производились на актуальных основаниях.

За какую площадь нужно платить

Как ранее писал Минфин, в 2026 году физические лица платят налог на недвижимость за 2025 год.

Для жилой недвижимости Налоговый кодекс предусматривает уменьшение налогооблагаемой базы:

60 кв. м — для квартиры или квартир;

— для квартиры или квартир; 120 кв. м — для жилого дома или домов;

— для жилого дома или домов; 180 кв. м — если в собственности одновременно есть квартиры и дома.

Налог рассчитывается на площадь, превышающую установленные льготные границы. Ставку определяет местный совет, но он не может превышать 1,5% минимальной зарплаты за квадратный метр. Для налога за 2025 год максимальная ставка составляет 120 грн. за кв. м.

При этом определение одного плательщика за общую недвижимость само по себе не означает, что каждый из совладельцев может отдельно применить льготу к тому же неразделенному объекту.

Когда нужно оплатить

Для физических лиц ГНС самостоятельно рассчитывает сумму налога и направляет налоговое уведомление-решение. После его получения владелец имеет 60 календарных дней для оплаты.

Проверить начисления можно в Электронном кабинете плательщика или в приложении «Моя налоговая». Если данные о площади, собственнике или сумме налога некорректны, можно обратиться в ГНС для сверки.

Поступления растут

По данным ГНС, в течение января — октября 2026 года владельцы недвижимости уплатили в местные бюджеты 13,3 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Плательщиками стали около 1,1 млн. владельцев.

Этот налог поступает в местные бюджеты, а его размер зависит от площади объекта и ставок, установленных территориальными общинами.

Для совладельцев недвижимости своевременное определение ответственного плательщика помогает избежать ошибок в налоговых уведомлениях и недоразумений по поводу того, кто должен выполнять обязательства перед бюджетом.