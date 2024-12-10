Крупнейшие банки договорились снизить лимиты карточных переводов для клиентов без подтвержденных источников доходов — меморандум

10 декабря в Национальном банке Украины прошел пресс-брифинг с участием руководителей Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ), Ассоциация украинских банков (АУБ), Приватбанка , Ощадбанка , Райффайзен Банка и Универсал Банка посвящена подписанию Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Об этом говорится в совместном пресс-релизе участников, который передали «Минфину» пресс-службы банков-подписантов.

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Меморандум касается взаимодействия банков и поставщиков платежных услуг с клиентами физическими лицами, ФОП и ФОП как части группы связанных компаний, совершенствует и стандартизирует подходы банков по мониторингу операций клиентов с применением риск-ориентировочного подхода, что поможет исключить варианты недобросовестной конкуренции.

Это инициатива банковского сектора, направленная на уменьшение теневого сектора экономики, а также противодействие террористической и диверсионной деятельности россии, финансируемой через использование «дропов». Целью является невозможность использования карт и платежной инфраструктуры мошенниками и другими злоумышленниками.

Документ также будет способствовать приведению текущей практики работы банковского рынка к единым стандартам и требованиям законодательства Европейского Союза.

Меморандум был разработан НАБУ, АУБ и поддержан НБУ. Меморандум открыт для подписания всех банков Украины, которые поддерживают принципы изложенные в нем.

Сегодня Меморандум подписали четыре крупных банка-эмитента: АО «Ощадбанк», АО КБ «Приватбанк», АО «Райффайзен Банк», АО «Универсал Банк», другие банки и предоставлятели платежных услуг выразили намерение присоединиться в ближайшее время.

Ключевые моменты Меморандума

Предоставители платежных услуг, присоединившихся к Меморандуму, соглашаются на внедрение в своей деятельности унифицированных рыночных практик и подходов. В частности, к процессам:

надлежащей проверки клиентов на этапе установления деловых отношений;

мониторинга финансовых операций по счетам клиентов в соответствии с имеющейся информацией о клиенте и фактически осуществляемыми операциями;

установление автоматизированных круглосуточных правил мониторинга платежных операций с особым вниманием на мониторинге и ограничению операций в ночное время (с 24:00 по 06:00), для выявления случаев не характерного финансового поведения, и противодействия мошенническим схемам, похищению средств через средства социальной инженерии, недопущение участия клиентов в схемах допре;

установление правил на осуществление финансовых операций (предоставления продуктов/услуг) клиентов в соответствии с согласованными подходами и процедурами, основанными на риск-ориентированном подходе;

обмена информацией между банками-участниками Меморандума о клиентах и их деятельность, содержащей признаки подозрительности в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативно-правовых актов НБУ.

Подписывая Меморандум, предоставлятели платежных услуг обязуются осуществлять переводы клиентов с учетом введенного в банке риск-ориентированного подхода.

Это означает, что банки не будут устанавливать лимиты на операции клиентов с подтвержденными источниками доходов (в том числе зарплатных клиентов и других клиентов с подтвержденными доходами), а также волонтеров, идентифицированных Предоставителем Платежных Услуг согласно требованиям Постановления 18.

Если же документально подтвержденного дохода нет, то банки обязуются установить лимиты (распространяться на переводы по реквизитам IBAN) на операции:

с 01.02.25 — по клиентам «высокого» уровня риска устанавливать предел в сумме до 50 тыс. грн./мес;

по клиентам «среднего» и «низкого» уровня риска — в соответствии с лимитами и сроками поэтапной реализации:

с 01.02.25 — в сумме до 150 тыс грн/мес

— в сумме до 150 тыс грн/мес с 01.06.25 — в сумме до 100 тыс. грн/мес.

Лимиты не будут включать операции по переводу средств между двумя счетами, которые клиент открыл в одном банке. При наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный на дату лимит, банки будут производить переводы в рамках подтвержденного дохода.

Кроме того, клиент во время обслуживания имеет право обратиться к поставщику платежных услуг-участника с запросом на повышение установленного лимита с обязательным предоставлением документального подтверждения средств.



Для более эффективного построения системы управления рисками предоставлятели платежных услуг-участники отмечают необходимость внедрения системных шагов и сотрудничества с Национальным банком Украины и Государственными органами в части:

— предоставление участникам доступа к официальной информации с помощью онлайн-сервиса государственных услуг (далее -Действие) о доходе клиента, о судебных делах и т. п. ;

— создание централизованного реестра сомнительных клиентов, в частности, с признаком «дроп», как дополнительный источник информации для изучения клиента при установлении/пересмотре деловых отношений.



«Благодарю участников рынка за высокий уровень самоорганизации и проактивное взаимодействие. Мы надеемся на сотрудничество с банковским сектором и другими государственными органами. На смену любым лимитам должен прийти действенный риск-ориентированный подход и финмониторинг. — сказал Глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга. — Ведь у нас есть общая цель — уменьшить долю теневой экономики страны для увеличения поступлений в государственный бюджет за счет уплаты налогов. А также снизить риски террористической и диверсионной деятельности, которые угрожают абсолютно каждому, тем самым усилив обороноспособность и защиту страны».

«Банки являются ответственным партнером государства и могут объединяться. Сейчас объемы мошеннического трафика „дропов“, который проходит через финансовую систему, достаточно существенны и это должно быть остановлено. Поэтому НАБУ провела обсуждение с участниками и предложила найти единые подходы к обслуживанию клиентов и сопровождению транзакций. Мы поняли, что только объединив наши усилия, сможем достичь результатов и постепенно вытеснить теневой сектор из финансовой системы Украины», — прокомментировал Владимир Мудрый, Председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины.

«Сегодня мы представим результат совместной работы банковского сектора, который направлен на обеспечение прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг. Наша банковская система не только устойчива и высоколиквидна, но и ответственна, поскольку введение единых подходов демонстрирует зрелость и готовность решать вызовы. На подавляющее большинство рядовых пользователей банковских услуг предложенные лимиты без влияния. Основная цель Меморандума — противодействие противоправному использованию украинской платежной инфраструктуры и создание равных условий для всех участников рынка. Мы убеждены, что инициативу поддержат все банки и небанковские поставщики платежных услуг», — сказал Андрей Дубас, президент Ассоциации украинских банков.

Справочно

Напомним, что с 1 октября НБУ на полгода ввел временный лимит для карточных переводов между физлицами на сумму 150 000 грн в месяц только для исходящих платежей сроком на полгода.

Переходный период в шесть месяцев позволит НБУ и участникам рынка наработать комплексные и системные решения по решению проблемы «дропов» с привлечением банковского сообщества, других государственных органов, в том числе правоохранительных.