НБУ повысил учетную ставку до 13,5%

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 13,5% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

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Решение правления

«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 13,5% годовых. Это решение направляется на сохранение устойчивости валютного рынка, удержание инфляционных ожиданий под контролем и постепенное замедление инфляции до 5%», — отметил Пышный.

НБУ видит необходимость в усилении процентной политики для разворота инфляционного тренда и приведения инфляции в 5% цели на горизонте политики.

Повышение учетной ставки будет способствовать сохранению контролируемости инфляционных ожиданий и поддержит реальную доходность гривневых инструментов. Это подпитает интерес к срочным гривневым сбережениям, а соответственно, будет способствовать снижению давления на курс и цены по мере исчерпания действия временных движителей инфляции.

Напомним

13 июня 2024 года Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 13,5% до уровня 13% годовых.

25 января 2024 года Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15% годовых.

14 декабря Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 15% годовых.

26 октября Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16% годовых.

14 сентября Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 20% годовых.

27 июля 2023 года правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 22% годовых с 28 июля.

В июне 2022 года правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку с 10% годовых до 25%.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.