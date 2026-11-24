Коттеджные городки в Украине постепенно превращаются в альтернативу городским квартирам. Покупатели все больше обращают внимание не только на площадь и стоимость дома, но и безопасность, автономность, инфраструктуру и обслуживание территории. В то же время, цены на первичном рынке частных домов в некоторых регионах за год выросли на 14%. Об этом свидетельствуют данные DIM .RIA и выводы участников панельной дискуссии «Коттеджное строительство: тренд современной жизни».

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Где самый большой спрос на частные дома

По данным маркетплейс DIM.RIA, наибольший спрос на дома на первичном рынке сосредоточен в пяти областях: Винницкой, Киевской, Закарпатской, Тернопольской и Хмельницкой.

В Киевской агломерации покупатели чаще всего интересуются недвижимостью в Ирпене, Буче, Мили и Ходосовке.

На вторичном рынке география спроса несколько отличается. В пятерку регионов входят Винницкая, Киевская, Хмельницкая, Тернопольская и Одесская области. Среди пригородов столицы больше всего ищут дома в Ирпене, Буче и Белогородке.

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В то же время, цены на жилье существенно зависят от региона и сегмента рынка.

Стоимость частных домов на первичном рынке

Стоимость домов на вторичном рынке

Наибольшее удорожание среди приведенных показателей первичного рынка зафиксировано в Киевской области — на 14% в год. На вторичном рынке ситуация неоднородна: если в Киевской и Львовской областях цены выросли, то в столице они незначительно снизились.

Безопасность и автономность определяют выбор

В ходе дискуссии представители девелоперских компаний отметили, что современный покупатель оценивает коттеджный городок как полноценную среду для жизни.

Безопасность уже не ограничивается ограждением и охраной. Среди востребованных решений — видеонаблюдение, контроль доступа, укрытие, резервное электроснабжение и автономные инженерные системы.

Коммерческая директор German Development Standards (GDS) Анна Анисимова отметила, что доверие к девелоперу формируется еще до начала строительства.

По ее словам, покупателям недостаточно визуализаций будущего комплекса. Застройщик должен подтвердить наличие земельного участка, необходимой документации, технических условий и продемонстрировать реальные решения по коммуникациям и дорожной инфраструктуре.

«Это должны быть не просто картинки, а проработанный проект, который ты можешь технически раскрыть перед клиентом, обосновать технологические решения и показать реальный конструктив», — пояснила Анисимова.

Отдельного внимания требует обслуживание города после завершения строительства. Наличие управляющей компании, понятные правила использования общей инфраструктурой и прозрачные расходы на ее содержание становятся составляющими выбора жилья.

Как меняется рынок

Как ранее писал «Минфин», по данным ЛУН, в 2026 году в Украине насчитывается около 2,5 тысяч коттеджных городков. Наибольшая концентрация строительства приходится на Киевщину, где продажи ведутся более чем в 480 городках, а около 115 находятся на стадии возведения.

По данным того же обзора, медианная стоимость частного дома в Киеве во втором квартале 2026 года составила около $220 тыс., во Львове — $200 тыс., в Ужгороде — $173 тыс. Эти показатели характеризуют стоимость объекта в целом, поэтому их нельзя напрямую сравнивать с ценой квадратного метра DIM.RIA.

В то же время, рынок жилья в целом демонстрирует неоднозначную ситуацию. Как сообщал «Минфин», в октябре спрос на покупку жилья во многих регионах снижался, хотя цены на новостройки преимущественно продолжали расти.

Для покупателей коттеджных городков это означает необходимость оценивать не только стоимость самого дома, но и будущие затраты на его эксплуатацию: отопление, электроэнергию, обслуживание дорог, охрану и содержание общей территории.