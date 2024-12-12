Рост ВВП Украины с начала года составил 4% — Свириденко

Министерство экономики оценило рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины за январь-ноябрь 2024 года в 4% к аналогичному периоду прошлого года, сообщила министр экономики Юлия Свириденко, пишет «Интерфакс-Украина».

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Рост ВВП

Ранее Минэкономики оценило рост ВВП за 10 месяцев этого года в 4,2% к показателю за аналогичный период 2023 года. По ожиданиям ведомства, в целом рост экономики Украины по итогам текущего года составит 3,9%, при инфляции 9,5%.

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Чем обусловлен рост

Свириденко отмечает, что такой показатель роста ВВП за 11 месяцев обусловлен стабильным экспортом через морской коридор, финансированием восстановления критической инфраструктуры и ремонта поврежденных дорог, внутренней торговлей, поддерживаемой устойчивым внутренним спросом и предложением.

Среди других положительных факторов, повлиявших на показатель роста экономики, министерша экономики упомянула увеличение производства в машиностроительном секторе, расширение перерабатывающей промышленности благодаря доступу к импортированной электроэнергии и альтернативным вариантам энергоснабжения, а также улучшение показателей горнодобывающей промышленности за счет эксплуатации новых газодобывающих скважин.

«Экономика продолжает адаптироваться к вызовам военного времени», — констатировала Свириденко.