Биткоин восстановился до $100 тысяч после коррекции

Биткоин быстро восстановился до $100 тысяч после продолжавшейся два дня коррекции. Первая криптовалюта стремительно взлетела на 4 тысячи долларов в день, особенно после публикации данных об инфляции в США.

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11 декабря биткоин резко начал расти сразу после оглашения этих данных. Как и ожидалось, рост цен в ноябре ускорился до 2,7% в годовом исчислении. Такие результаты увеличили шансы на то, что ФРС в декабре снова снизит ставку.

На момент написания новости актив торгуется на уровне $100 тыс, что свидетельствует о продолжении ралли, которое началось после победы Дональда Трампа. До этого биткоин падал ниже $95 тыс.

Индекс страха и жадности на крипторынке с того момента не опускался ниже 70 пунктов, что подтверждает бычье настроение инвесторов.

Темы: Шансы на снижение ставки ФРС в декабре выросли до 92%