В октябре 2026 года украинцы приобрели 7,4 тыс. легковых автомобилей в возрасте до пяти лет, ввезенных из-за рубежа. Это примерно треть всех импортированных легковых автомобилей с пробегом, которые в течение месяца пополнили украинский автопарк. Наибольшую часть в этом сегменте заняли электромобили, а лидерами по количеству регистраций стали две модели Tesla. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

Украинцы ввезли 7,4 тысячи подержанных авто в возрасте до 5 лет

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Какие автомобили выбирали украинцы

В октябре украинский автопарк пополнили 22,4 тыс. импортированных легковушек с пробегом. Из них около 33% составляли автомобили в возрасте до пяти лет.

В структуре этого сегмента электромобили обогнали бензиновые модели.

Таким образом, на электромобили пришлось около 3 тыс. регистраций, а на бензиновые автомобили — примерно 2,8 тыс.

Гибриды обеспечили 17% импорта, тогда как дизельные модели и автомобили с газобаллонным оборудованием вместе заняли всего 5% сегмента.

Топ-10 самых популярных моделей

Наибольшим спросом среди новых автомобилей с пробегом пользовались Tesla Model Y и Tesla Model 3.

Итого две модели Tesla обеспечили 956 регистраций, или почти 13% всех импортируемых подержанных автомобилей в возрасте до пяти лет.

В рейтинге также представлены популярные бензиновые кроссоверы Volkswagen Tiguan, Nissan Rogue, Mazda CX-5 и Ford Escape.

Среди электрических моделей, кроме Tesla, в десятку вошли Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6.

Что происходит с автоимпортом

Как ранее писал «Минфин», за девять месяцев 2026 года украинцы приобрели 46,5 тыс. импортируемых подержанных автомобилей в возрасте до пяти лет. Общий импорт легковых автомобилей с пробегом за этот период составил 176,3 тыс. единиц.

Следовательно, в октябре доля относительно новых автомобилей в структуре импорта увеличилась примерно до 33% против 26% по итогам января — сентября.

При этом структура спроса поменялась в пользу электромобилей. По итогам девяти месяцев среди импортируемых авто в возрасте до пяти лет наибольшую долю занимали бензиновые модели, в то время как в октябре лидерами стали электрокары.

В то же время, общий украинский рынок электромобилей переживает спад. Как сообщал «Минфин», в октябре автопарк пополнили 5033 электромобиля, а количество регистраций подержанных электрических легковушек было на 44% меньше, чем годом ранее. Одним из факторов изменения спроса стала отмена с 1 января 2026 г. льготы по уплате НДС на электромобили.

Несмотря на общее сокращение рынка электрокаров, в сегменте импортируемых автомобилей в возрасте до пяти лет они сохраняют значительную долю. Это свидетельствует о разнице между спросом на относительно новые машины и структурой всего рынка подержанных автомобилей.