Годовая инфляция в Украине ускорилась до 11,2% — Госстат

Годовая инфляция в Украине ускорилась до 11,2%. В ноябре 2024 года инфляция на потребительском рынке ускорилась до 1,9% по сравнению с 1,8% в октябре.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Инфляция на потребительском рынке в ноябре 2024 года по сравнению с октябрем 2024 года составила 1,9%, с начала года — 10,4%. Базовая инфляция в ноябре 2024 года по сравнению с октябрем 2024 года составила 1,2%, с начала года — 9,3%», — говорится в сообщении Госстата.

Как изменились цены

На потребительском рынке в ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 3,9%. Больше всего (на 54,6%) подорожали яйца.

На 13,7−1,5% выросли цены на овощи, молоко и молочные продукты, масло, масло подсолнечное, продукты переработки зерновых, хлеб, безалкогольные напитки, макаронные изделия, рыбу и продукты из рыбы.

В то же время, на 1,5% и 1,3% снизились цены на фрукты и сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, что связано с удорожанием табачных изделий на 2,0%.

Одежда и обувь подешевели на 2,2%, в том числе обувь — на 2,7%, одежда — на 1,7%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 0,6% произошел, прежде всего, за счет повышения цен на амбулаторные услуги на 1,0%.

Изменения потребительских цен на товары и услуги