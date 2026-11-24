Кабинет Министров Украины установил переходный период в системе бронирования военнообязанных до 20 декабря 2026 года. За это время некоторые критически важные предприятия смогут сохранить статус и отсрочки работников, а также привести количество забронированных в соответствие с обновленными требованиями.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кому продолжили критичность и бронирование

Временное продолжение касается предприятий, учреждений и организаций, критерии критичности которых государственные органы согласовали с Координационным центром организации бронирования военнообязанных.

Речь идет о двух случаях: если срок действия решения о критичности истек после вступления в силу постановления № 1328 от 23 октября 2026 года, но до вступления в силу нового постановления № 1452, или если он истекает ранее 20 декабря.

Для таких предприятий статус критически важного продолжается до 20 декабря. На тот же срок сохраняются отсрочки от мобилизации, оформленные через портал «Дія», если срок истек или завершается в указанный период.

В то же время решения, уже отменены или подлежащие отмене из-за утраты критериев критичности или по другим предусмотренным законодательством основаниям, под это продолжение не подпадают.

Что предприятия должны успеть до 20 декабря

Переходный период предусмотрен не только для сохранения статуса и отсрочок, но и адаптации к обновленным правилам бронирования.

Предприятия оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов должны до 20 декабря привести количество забронированных работников в соответствие с установленным лимитом. Максимальная квота остается на уровне 95%, но меняется база ее расчета: теперь она будет определяться количеством военнообязанных работников предприятия, а не численностью, указанной в соответствующем решении Минобороны или Минэнерго.

Представительства донорских учреждений и исполнители проектов международной технической помощи, включенные в соответствующий перечень Секретариата Кабмина и имеющие статус критически важных, также должны до 20 декабря привести количество забронированных работников в соответствие с обновленными требованиями порядка бронирования.

В течение переходного периода к указанным учреждениям не будет применяться соответствующая норма порядка бронирования, предусматривающая ограничение.

Что будет с критичностью после просмотра критериев

Координационный центр согласовал обновленные критерии критичности. Государственные органы должны пересмотреть ранее изданные решения и определить, какие предприятия отвечают новым требованиям и могут сохранить статус.

Если предприятие потеряет статус по одному критерию, но будет соответствовать другим действующим основаниям для определения критически важным, оно сможет подать документы в соответствии с альтернативными критериями.

В некоторых случаях Координационный центр также может рекомендовать увеличить предел бронирования для стратегически важного предприятия. Для этого орган, определяющий критичность, должен обосновать необходимость решения. Само по себе согласование рекомендации не означает автоматического увеличения квоты.

Министерство цифровой трансформации должно в течение пяти дней после вступления постановления в силу обеспечить возможность бронирования через «Дія» военнообязанных работников предприятий, на которые распространяется переходный период. Перевод таких работников на специальный военный учет будет производиться без применения стандартного срока, определенного порядком бронирования.

Читайте также: 100% бронирование в обмен на 1% работников в ВСУ ежемесячно: правительство готовит новую модель для бизнеса



Таким образом, до 20 декабря предприятиям, подпадающим под переходные положения, необходимо проверить силу своего статуса критически важного, соответствие обновленным критериям и количество забронированных работников. Правительство предоставило это время для перехода к новым правилам, но оно не является универсальным продолжением бронирования для всех работодателей.

Как мы писали: Новые правила бронирования: какие предприятия могут потерять статус критических