Рост реальных зарплат замедляется из-за инфляции

Размер среднемесячной зарплаты в Украине в третьем квартале 2024 г. вырос на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 21 946 грн. По данным Госстата, за девять месяцев этого года средняя заработная плата составила 20 592 грн, что на 22,2% больше, чем в прошлом году, передает Forbes.

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Что известно

Рост реальных зарплат в третьем квартале замедлился до 14,1% в годовом исчислении после 17,6% во втором квартале.

Замедление динамики реальных зарплат вызвано ускорением потребительской инфляции в Украине. Если во втором квартале рост потребительских цен по официальной статистике составил лишь 3,8% в годовом измерении, то в третьем квартале он ускорился до 7,2%, а в четвертом — ожидается близким уже к 10,5% с перспективой дальнейшего ускорения.

Больше зарплаты выросли в сфере информации и телекоммуникаций, где средняя зарплата в третьем квартале составила 52 589 грн, что на 40,1% превышает показатели соответствующего периода прошлого года. Эта отрасль также сохраняет первенство по абсолютному уровню зарплат.

Одними из самых низких остаются зарплаты в сфере образования (среднее значение в третьем квартале 14216 грн), которые к тому же проявляют очень медленный рост: всего на 16,7%.

Подробности

Все вышеприведенные показатели зарплат приведены к удержанию налога на доходы физических лиц и военного сбора.

В начале ноября сообщалось, что Национальный банк Украины ожидает, что уже в конце этого года реальные заработные платы превысят довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем из-за значительной конкуренции работодателей за рабочую силу.