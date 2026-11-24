Китай 25 ноября планирует запустить космический корабль Shenzhou-24 с первым иностранным астронавтом на борту, которым станет пакистанский военный лётчик Мухаммад Зишан Али. Он посетит китайскую орбитальную станцию «Тяньгун» в рамках краткосрочной миссии, предусматривающей научные эксперименты и ротацию экипажа. Об этом сообщает Bloomberg.

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Этот полет станет новым этапом космического сотрудничества Пекина и Исламабада, охватывающего не только космические технологии, но и более широкие экономические и стратегические отношения.

Корабль Shenzhou-24 планируют запустить 25 ноября в 08:18 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань. В экипаж войдут командир Тан Хунбо, бортинженер У и пакистанский специалист по научному оборудованию Зишан Али.

Али станет первым гражданином другой страны, который посетит китайскую станцию «Тяньгун», а также первым иностранцем, участвующим в пилотируемой космической миссии Китая. Он проведет на орбите около недели, после чего вернется на Землю вместе с частью экипажа предыдущей миссии Shenzhou-23.

Кто такой Зишан Али

Мухаммад Зишан Али — 40-летний пилот Военно-воздушных сил Пакистана. Он и другой пакистанский кандидат, Хуррам Дауд, прошли отбор по участию в китайской космической программе. Кандидатов оценивали по медицинским, психологическим и техническим критериям, а также по способности выдерживать физические нагрузки, характерные для космических полетов.

Оба пилота проходили подготовку в Китае, в том числе обучались китайскому языку, работе с системами космического корабля, аварийным процедурам, адаптации к невесомости и перегрузкам.

Но будет выполнять роль специалиста по научному оборудованию, а не командира корабля. Его задачей станет проведение экспериментов в области биотехнологий и материаловедения. Пакистанские исследовательские учреждения предложили сотни проектов, из которых для полета отобрали четыре.

Космос давно является инструментом политики

Отправка иностранного астронавта на китайскую станцию не новая практика для крупных космических государств. В течение десятилетий США и СССР использовали пилотируемые полеты не только для демонстрации технологических возможностей, но и для укрепления международных отношений, формирования союзов и повышения собственного политического престижа.

Советский Союз в рамках программы «Интеркосмос» приглашал в космические миссии представителей дружественных социалистических государств. Это давало странам-союзникам возможность отправлять своих граждан в космос, а Москве демонстрировать международную поддержку и политическую близость с партнерами. В космос летали представители Чехословакии, Польши, ГДР, Болгарии, Венгрии, Кубы и других стран.

США также использовали пилотируемые полеты для сотрудничества с союзниками. Программы NASA, в частности Space Shuttle, предусматривали участие иностранных астронавтов, а международные партнерства в космической сфере помогали развивать технологии, научные проекты и дипломатические связи. Космические миссии стали одним из способов демонстрировать открытость, технологическое лидерство и возможности сотрудничества.

В то же время, космическая дипломатия не ограничивалась союзниками. В 1975 году американский Apollo и советский Soyuz совершили совместную миссию, во время которой корабли стыковались на орбите. Это стало символическим шагом в период разрядки отношений между двумя государствами, до этого соревновавшимися за технологическое и политическое доминирование в космосе.

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Китай повторяет традицию космической дипломатии

Пекин практически употребляет схожую модель. Пакистан является одним из ближайших стратегических партнеров Китая, а сотрудничество между странами включает инфраструктуру, энергетику, оборону, транспорт, спутниковые технологии и проекты в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь».

В феврале 2025 года страны подписали соглашение об отборе и подготовке пакистанских астронавтов для участия в китайских пилотируемых космических миссиях. В результате двух кандидатов — Зишана Али и Хуррама Дауда — направили на обучение в Китай.

Сотрудничество уже выходит за пределы пилотируемых полетов. Китай запускает пакистанские спутники, страны работают над навигационными и космическими проектами, а пакистанский лунный велосипед планируют привлечь к китайской миссии Chang'e-8, которая ориентировочно запланирована на 2028 год.

Для Китая участие пакистанского астронавта является не только научным экспериментом или демонстрацией возможностей станции Тяньгун. Это также символ того, что Пекин формирует собственную международную модель космического сотрудничества, привлекая стратегических партнеров к программам, ранее доступным преимущественно государствам с крупнейшими космическими бюджетами и технологическими возможностями.

Таким образом, полет Зишана Али может стать важным символическим этапом в развитии китайской космической дипломатии, объединяющей научные задачи, технологическое сотрудничество и международную политику.

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