«Тысяча Зеленского»: Украинцы начали получать выплаты

Украинцы начали получать выплаты в рамках программы «Зимова єПідтримка». Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Первые переводы государственной помощи в размере 1 000 гривен уже поступают на банковские карточки граждан, подавших заявления на ее получение.

«Присоединиться к программе можно через „Дию“. Также со вчерашнего дня заявки принимаются через банки-партнеры. А получатели пенсий и социальных выплат могут получить выплаты через Укрпочту» — отметил премьер.

Деньги можно потратить на лекарства, оплату коммунальных, медицинских, образовательных услуг, или же на помощь ВСУ.

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Напомним

Как писал «Минфин», с 1 декабря, украинцы уже могут подаваться на выплату 1 000 грн по программе «Зимова єПідтримка».

Заявки на выплату будут приниматься в течение декабря 2024 — февраля 2025, а получить ее можно через:

Мобильное приложение «Дия»: с 1 декабря 2024 года.

Укрпочта: с 4 декабря 2024 года.

Банки-партнеры: с 10 декабря 2024 года.

На что можно потратить деньги

Средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных средств, книг, медицинские услуги, образование, билеты на транспорт и многие другие важные вещи и услуги.

Также деньги можно задонатить на ВСУ или потратить на благотворительность. Полученная сумма не подлежит налогообложению.

Как податься на «Зимову єПідтримку» в «Дие»

Зайдите в приложение «Дия»

В «Сервисах» выберите «Зимова єПідтримка»

Нажмите «Подать новое заявление» и «Начать»

Выберите, для кого предназначена выплата, и нажмите «Далее»

Выберите счет для выплаты

Подтвердите, что вы находитесь в Украине, и нажмите «Отправить»

Дождитесь выплаты и распоряжайтесь денежными средствами.

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