Историческое увеличение налогов, ускорение инфляции, новый руководитель Приватбанка: главное за неделю
Министерство финансов 8 октября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 30,26 млрд грн в эквиваленте, что на 18,12 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 12,14 млрд грн.
Рада приняла закон об историческом увеличении налогов
10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11416-д по повышению налогов.
-
Официально увеличен до 5% военный сбор для ФЛП и других категорий.
-
Авансовые взносы на АЗС.
-
1% на всех форм ФЛП 3-й группы.
-
25% прибыли на финучреждения.
-
50% налог на прибыль банков в 2024 году.
В сентябре инфляция в Украине стремительно ускорилась
В годовом исчислении инфляция по итогам сентября ускорилась до 8,6%.
Нацбанку расширили полномочия по борьбе с «дропами»
Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании функций Национального банка Украины по государственному регулированию рынков финансовых услуг».
В сентябре международные резервы сократились до $38,9 млрд
По состоянию на 1 октября 2024 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $38 898,6 млн. В сентябре они снизились на 8,1%. Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте.
Приватбанк избрал нового председателя правления — шведского банкира Бьоркнерта
Наблюдательный совет Приватбанка 7 октября объявил, что избрала шведского банкира Микаэля Бёркнерта главой правления банка вместо Герхарда Беша.
НБУ подал законопроект о переименовании копеек в шаги
Национальный банк подал в Верховную Раду пакет законопроектов об изменении названия разменной монеты Украины.
Минэкономики завершило тестирование программы Нацкешбек
Министерство экономики Украины завершило бета-тестирование программы «Национальный кэшбек», сообщила первый вице-премьер — министер экономики Украины Юлия Свириденко. Она подчеркнула, что первая выплата состоится 20 октября.
Комментарии