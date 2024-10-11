Историческое увеличение налогов, ускорение инфляции, новый руководитель Приватбанка: главное за неделю

Министерство финансов 8 октября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 30,26 млрд грн в эквиваленте, что на 18,12 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 12,14 млрд грн.

Рада приняла закон об историческом увеличении налогов

10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11416-д по повышению налогов.

Официально увеличен до 5% военный сбор для ФЛП и других категорий.

Авансовые взносы на АЗС.

1% на всех форм ФЛП 3-й группы.

25% прибыли на финучреждения.

50% налог на прибыль банков в 2024 году.

В сентябре инфляция в Украине стремительно ускорилась

В годовом исчислении инфляция по итогам сентября ускорилась до 8,6%.

Нацбанку расширили полномочия по борьбе с «дропами»

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании функций Национального банка Украины по государственному регулированию рынков финансовых услуг».

В сентябре международные резервы сократились до $38,9 млрд

По состоянию на 1 октября 2024 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $38 898,6 млн. В сентябре они снизились на 8,1%. Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте.

Приватбанк избрал нового председателя правления — шведского банкира Бьоркнерта

Наблюдательный совет Приватбанка 7 октября объявил, что избрала шведского банкира Микаэля Бёркнерта главой правления банка вместо Герхарда Беша.

НБУ подал законопроект о переименовании копеек в шаги

Национальный банк подал в Верховную Раду пакет законопроектов об изменении названия разменной монеты Украины.

Минэкономики завершило тестирование программы Нацкешбек

Министерство экономики Украины завершило бета-тестирование программы «Национальный кэшбек», сообщила первый вице-премьер — министер экономики Украины Юлия Свириденко. Она подчеркнула, что первая выплата состоится 20 октября.